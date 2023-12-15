"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $ 41,5 за штуку до конца года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

"Акции Freeport-McMoRan в очередной раз предоставили возможность заработать на их высокой волатильности, - отмечает эксперт. - В последнее время это происходит по нескольку раз в год. Лишь в начале ноября мы повысили по ним целевую цену и рейтинг до "покупать", а к середине декабря они уже достигли намеченных целей".

Эксперт считает, что следующие фундаментальные факторы остаются в силе:

- Компания имеет портфель качественных активов со значительными доказанными и вероятными запасами меди, золота и молибдена

- Freeport-McMoRan в 3К 2023 нарастила объемы добычи меди на 1,7% в квартальном и на 2,7% в годовом сравнении. Добыча золота увеличилась на 10,1% и 18,8% соответственно.

- Компания улучшила финансовые результаты в 3К23.

- Окончание строительства в 2024 году медеплавильного и аффинажного заводов в Индонезии приведет к сокращению CAPEX и росту FCF Freeport-McMoRan в следующих периодах, а также снизит риски, связанные с экспортными ограничениями.

- Freeport-McMoRan возвращает акционерам в виде дивидендов и buyback не менее 50% свободного денежного потока при условии величины чистого долга менее $ 4 млрд.

Оценка акций по форвардным мультипликаторам EV/EBITDA и P/E относительно сопоставимых эмитентов сектора цветной металлургии близка к текущей рыночной капитализации компании, что, на взгляд аналитиков "Финама", соответствует рейтингу "держать".

Freeport-McMoRan (FCX) - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи. Кроме меди, компания добывает золото и молибден.

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