Первое снижение ключевой ставки ЦБР состоится не ранее 2К24 - Росбанк

Первое снижение ключевой ставки ЦБР состоится не ранее 2К24 , полагает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

"Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 16,0% годовых (+100 бп), - отмечает эксперт. - В числе аргументов доминируют устойчивая инфляция и опережающий рост экономики. Притом, сигнал на перспективу остался нейтральным. В части инфляционной картины регулятор отметил устойчиво высокие показатели роста цен (с учетом коррекции на сезонность) по итогам октября-ноября, что в итоге может привести годовую оценку инфляции в конце декабря к верхней границе прогнозного диапазона регулятора (7,0-7,5% г/г). Кроме того, инфляционные ожидания населения и предприятий оценены как повышенные".

Сохраняя нейтральный сигнал на перспективу, регулятор, по мнению эксперта, дает понять, что решения по ключевой ставке опираются на фактические данные. Немаловажно, на взгляд Кошелева, и то, что при повышенном внимании к краткосрочным индикаторам и довольно жесткой среднесрочной цели по инфляции (4,0-4,5% г/г на конец 2024 года), регулятор рассматривает "частный" сектор как основной канал воздействия на инфляционные процессы в следующем году.

"Означает ли это, что возможны новые резкие взлеты и падения ключевой ставки в дальнейшем? Возможно. Однако, скорее, мы исходим из предпосылок о снижении гибкости регулятора с февральского заседания - любые новые инфляционные шоки при сопровождении экономического замедления не приведут к повышению ставки, а успехи в борьбе с инфляцией не приведут к ее быстрому снижению, - указывает аналитик Росбанка. - При прочих равных, мы ожидаем первое снижение ключевой ставки не ранее 2К24 (в апреле до 15,0% годовых) с перспективой дальнейшего снижения лишь до 12,0% годовых к концу 2024 года. Таким образом, условия для кредитования останутся довольно жесткими, тогда как депозитные предложения будут долго сохранять привлекательность".

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