Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Adobe до $650

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Adobe Inc. с $620 до $650, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева.

"Adobe Incorporated представила хорошие результаты по итогам IV квартала 2023 финансового года, но прогнозы на I квартал и весь 2024 год оказались довольно консервативными, - пишет эксперт. - В прошедшем квартале Adobe снова превзошла ожидания как по динамике выручки и портфеля контрактов, так и по рентабельности. Мы позитивно оцениваем развитие новых ИИ-продуктов и ожидаем, что фактические результаты будут превосходить довольно консервативный гайденс менеджмента. Компания наращивает темпы роста количества клиентов и объема портфеля контрактов, постепенно повышает тарифы и жестко контролирует затраты - все это положительно сказывается на долгосрочном инвестиционном тезисе. При этом ситуация вокруг покупки Figma и растущая конкуренция со стороны Figma и Canva остаются ключевыми рисками. Мы оцениваем отчет эмитента нейтрально".

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