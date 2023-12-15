Банк России перейдет к смягчению ДКП в 1К24 - Freedom Finance Global

Банк России перейдет к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) в I квартале 2024 года, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 16% годовых. Новых установок в отношении дальнейшего курса монетарной политики, инфляционных рисков и общей ситуации в макроэкономике не появилось. Реакция рынка на решение регулятора относительно спокойна. Биржевые игроки не исключали, что ставку поднимут сразу на 2 п.п., до 17% годовых, а более умеренное ужесточение монетарных условий воспринимается как позитивный сигнал", - пишет эксперт.

Данный шаг регулятора, по мнению Ващенко, не приведет к заметному изменению ставок по розничным кредитам и депозитам. Ожидается, что к смягчению ДКП Банк России перейдет в первом квартале 2024 года, однако ориентиров по поводу решений по итогам следующего заседания на этот раз дано не было.

"Вероятнее всего, будет обновлен прогноз, поскольку рост ВВП в этом году оказался активнее, чем предполагал базовый сценарий регулятора (+3,5% г/г), - допускает аналитик. - Если ускорение инфляции прекратится, а курс рубля стабилизируется, ставка, на мой взгляд, будет снижаться довольно заметными темпами в первой половине года и летом достигнет диапазона 12-13% годовых".

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