Рубль развернулся вниз к основным валютам на фоне заявлений главы ЦБ о вероятности скорого завершения цикла ужесточения ДКП

Москва. 15 декабря. Рубль растерял рост первой половины дня и развернулся вниз к основным валютам на Московской бирже в пятницу днем на заявлении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ близок к завершению цикла повышения ставки.

Курс доллара США составил 90,21 руб./$1 в 15:27 МСК, что на 33,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,015 руб./EUR1, подорожав на 21,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 27,99 копейки, до 94,17 руб. Курс китайского юаня вырос на 1 копейку - до 12,66 руб.

ЦБ близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, но пока не будет устойчивой тенденции замедления роста цен и инфляционных ожиданий, ставка будет оставаться высокой, заявила глава Банка России на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он повысил ключевую ставку до 16% с 15%.

"О перспективах нашей политики. Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и к снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется", - сказала она.

"Если исходить из нашего базового сценария, да, мы действительно близки к завершению цикла повышения ставки, но во многом все будет зависеть от ситуации - что будет происходить с устойчивыми компонентами инфляции. Конкретные решения по ставкам мы будем принимать, исходя из поступающих новых данных и из уточнения нашего прогноза. Напомню, что следующее заседание - опорное (16 февраля - ИФ), когда мы будем обновлять наш прогноз", - отметила Набиуллина.