S&P 500 может попытаться обновить исторический максимум на предстоящих торгах - Freedom Finance Global

S&P 500 может попытаться обновить исторический максимум на предстоящих торгах, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов.

"Предстоящие торги определят дальнейшее направление и интенсивность движения рынка, потому что по некоторым параметрам акции выглядят перекупленными после сильного ралли прошедшей недели, - полагает аналитик. - При продолжении роста в ходе сессии 15 декабря ралли способно продлиться до конца года. Ввиду отсутствия сильных триггеров в течение предстоящей торговой сессии баланс рисков будет нейтральным. Рынок продолжит отыгрывать пересмотренные прогнозы в отношении ставки, поэтому S&P 500 может попытаться обновить исторический максимум. Ориентируемся на диапазон 4695-4750 пунктов (от -0,5% до +0,6%) при повышенной волатильности".

Эксперт отмечает, что S&P 500 продолжает уверенное ралли. Закрытие сессии 14 декабря вблизи уровней открытия, на его взгляд, еще не является разворотным сигналом, а скорее выглядит как передышка, обусловленная технической перекупленностью.

"Ближайшие сопротивления для индекса широкого рынка располагаются около 4750 пунктов и на историческом максимуме 4819, - констатирует Чернов. - Перекупленность по индикатору RSI достигла пикового уровня с сентября 2020 года, но риск образования "медвежьей" дивергенции временно ушел. Восходящий импульс на данный момент выглядит очень мощным, однако позиции "быков" ослабнут в случае коррекции ниже 4695 пунктов".

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