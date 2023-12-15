Возможность для снижения ставки ЦБР представится только в середине 2024г - Совкомбанк

Возможность для снижения ставки ЦБР представится только в середине 2024 года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

"Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых, - пишет эксперт. - Основными аргументами в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики выступили сохранение повышенного инфляционного давления и преобладание проинфляционных рисков - дефицит кадров на рынке труда, мягкая бюджетная политика, неопределенность с курсом рубля, повышенные инфляционные ожидания. Банк России подтвердил намерение вернуть инфляцию к целевым 4% к концу 2024 года. Поэтому Центробанку необходимо продолжать действовать жёстко уже сейчас, поскольку решения по ставке действуют на инфляцию с лагом в 3-6 кварталов".

По мнению Васильева, посредством ужесточения денежно-кредитной политики Банк России стремится охладить всё ещё высокое кредитование и снизить избыточный спрос в экономике, чтобы замедлить рост потребительских цен и вернуть инфляцию к целевым 4% к концу следующего года.

Аналитик банка считает маловероятным, что инфляция вернётся к целевым 4% ранее 2025 года. На конец этого года Васильев ожидает повышения инфляции до 7,8% с пиком 8,5% в середине следующего года и замедлением до 6% к концу 2024 года. При этом риски, на его взгляд, скорее смещены в сторону более высокой инфляции.

"В базовом сценарии мы полагаем, что уровень 16% станет пиком ключевой ставки в этом цикле, - указывает эксперт. - Полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине следующего года, когда начнёт замедляться инфляция. В базовом сценарии к концу 2024 года мы ожидаем замедления инфляции до 6% и снижения ключевой ставки до 12%. В рисковом сценарии мы допускаем повышение ключевой ставки до 17% на следующем заседании 16 февраля, если инфляция не будет замедляться в ближайшие два месяца".

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