"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1695 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1695 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,5%, стоп-приказ: 1375 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания сохраняет планы по росту производства СПГ примерно до 70 млн тонн в год к 2030 году, отмечают аналитики. Уже в ближайшие месяцы планируется запуск первой линии крупнотоннажного завода "Арктик СПГ-2", а к 2026 году проект будет полностью готов. Кроме того, в ближайшее время "Новатэк" примет финальное инвестиционное решение по проекту "Обский ГХК", который будет реализовываться на собственной технологии компании по сжижению газа.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1375 руб. риск на портфель составит 0,63%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают в "Финаме".

"НОВАТЭК" - крупнейший в России независимый производитель природного газа. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов, а также участвует в проектах в сфере СПГ.

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