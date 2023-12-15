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15 декабря 2023 года 11:40

Рынок акций РФ утром откатился к уровням конца июля по индексу МосБиржи из-за отсечки "ЛУКОЙЛа"

Москва. 15 декабря. Рынок акций РФ утром в пятницу продолжил снижение в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России (в среднем ожидается рост ключевой ставки на 1 п.п., до 16% годовых), откат усилился за счет отсечки дивидендов за 9 месяцев в акциях "ЛУКОЙЛа". Индекс МосБиржи упал ниже 2980 пунктов, обновив минимум с конца июля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2978,4 пункта (-1%, в начале торгов индекс падал ниже 2960 пунктов), индекс РТС - 1045,95 пункта (-0,9%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 1,8%.

Доллар просел до 89,7 рубля (-0,17 рубля).

Акции "ЛУКОЙЛа" упали до 6450 рублей (-6,7%), выплаты за 9 месяцев составят 447 рублей на бумагу.

Также подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,5%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,2% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу оптимистичный, однако неделя завершается решением ЦБ РФ по процентной ставке, что не способствует покупкам российских акций.

Цены на нефть Brent и WTI продолжают движение в район важных краткосрочных сопротивлений $78,5 и $73,6 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), закрепление выше которых позволит ожидать роста к $84,6 и $80 за баррель (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Восстановление цен происходит на фоне ослабления доллара в условиях близости важных долгосрочных поддержек, а также заверений МЭА и ОПЕК в перспективах роста спроса на нефть в следующем году, считает аналитик.

В пятницу рынок акций РФ остается под основным нисходящим давлением ввиду перспективы еще более высоких процентных ставок в стране, а также отсутствия других значимых драйверов для роста. Цены на нефть пока не сломили даже краткосрочного нисходящего тренда, что также оказывает сдержанную поддержку нефтяным эмитентам, а настроения за рубежом в условиях положения многих индексов у локальных пиков в конце недели стабилизируются, отмечает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, улучшение статистики в Китае и подорожавшая нефть оказывают поддержку российским акциям.

Статистика по Китаю показала улучшение в сфере производства и розничных продажах, что позитивно для российских экспортеров. Однако для российского рынка важную роль сыграет ЦБ РФ, от которого ждут очередного повышения ставки. Соответственно, высокая ставка регулятора может стать негативом для рынка акций, где доходности уже ниже доходности облигаций и даже банковских депозитов, отмечает аналитик.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2925-3000 пунктов. Торги начались с дивидендный отсечки "ЛУКОЙЛа", только из-за этого индекс упал в район 2955 пунктов. Днем станет известно решение ЦБ РФ по ставке, причем вполне вероятно, что ее повышение более чем на 100 б.п. может быть негативно воспринято инвесторами, считает аналитик.

Накануне сильные потери понесли акции нефтегазовых компаний, что, вероятно, вызвано откатом бумаг" ЛУКОЙЛа", хотя динамика цен на нефть была положительной. Таким образом, инвесторы показали свою неготовность проходить через дивидендную отсечку "ЛУКОЙЛа", опасаясь длительного восстановления бумаг после "гэпа". Что касается остальных бумаг, откат происходил из-за заседания ЦБ РФ.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также отмечает, что утром в пятницу рынок получил нисходящий импульс за счет дивидендного "гэпа" в бумагах "ЛУКОЙЛа", который может составить 4-5%. У многих среднесрочных инвесторов могут начать срабатывать "стопы" по широкому спектру бумаг, усилив общую распродажу. Это будет пессимистичным сценарием.

Однако нельзя исключать некоторого отскока рынка на фоне ряда факторов. Во-первых, выросла нефть в совокупности с замедлением укрепления рубля. На отскок в нефтянке наиболее перспективно смотрятся "Роснефть", а также акции "Газпром нефти" в свете их высокой ожидаемой дивидендной доходности.

Во-вторых, в пятницу есть смысл не только закрыть "шорты" перед выходными, но и немного прикупить бумаг в расчете на традиционный рост рынка по понедельникам, считает эксперт.

Наконец, Банк России в пятницу, скорее всего, повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт, и это также может стать поводом для отскока "по факту" ожидаемого события. Не исключено, что повышение ставки ЦБ РФ станет последним в текущем цикле ужесточения ДКП, и весной следующего года регулятор начнет ставку снижать. Возможно, какие-то намеки на это прозвучат уже сейчас, считает Антонов.

Однако в любом случае ключевая ставка ЦБ РФ будет двузначной длительное время, сохраняя высокие ставки денежного рынка. Поэтому стоит продолжать подбирать на просадках акции "Московской биржи", которые являются явными бенефициарами этого, полагает эксперт.

В США индексы акций накануне выросли на 0,2-0,4% во главе с Dow, который в очередной раз обновил исторический максимум. Инвесторы оценивали итоги заседаний ведущих центробанков мира, статданные по американской экономике и корпоративные новости.

Федрезерв сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.

Банк Англии и ЕЦБ в четверг также не стали менять ставки.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,4%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,2-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре. Повышение розничных продаж, однако, не оправдало прогнозов рынка.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,6% в годовом выражении после повышения на 4,6% в октябре, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение роста до 5,6%. Ноябрьские темпы увеличения промпроизводства в Китае были максимальными с февраля 2022 года.

Розничные продажи в КНР в ноябре увеличились на 10,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 7,6% в октябре, но оказались слабее среднего прогноза аналитиков в 12,5%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам 11-го месяца подряд, в ноябре оно было максимальным с мая. Безработица в Китае в ноябре осталась на уровне 5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней ($204 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 650 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 800 млрд юаней, отмечает Trading Economics.

Внимание трейдеров теперь направлено на заседание Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе. Рынок ждет от японского ЦБ сигналов о том, когда он может отказаться от политики отрицательных процентных ставок, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены сохраняют умеренный оптимизм и завершают в "плюсе" первую неделю из последних восьми.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $76,69 за баррель (+0,1% и +3,2% накануне), январская цена WTI - $71,68 за баррель (+0,2% и -+3% в четверг).

На этой неделе Brent подорожала почти на 2%, WTI - на 0,9%.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказало существенное ослабление доллара США на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем году. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,8%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-3,2%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-3%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-2,5%).

Выросли бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+6,2% и +5,3% "префы"), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+3,2%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,52 млрд рублей (из них 5 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,61 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 901,46 млн рублей на акции "Яндекса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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