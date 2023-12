Dow обновил рекорд

Уолл-стрит выросла в четверг на решениях центробанков и статданных. Фондовые индексы стран АТР в основном растут в пятницу. Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу утром.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, причем индекс Dow Jones вновь обновил исторический максимум.

"В последние дни мы явно наблюдали неплохой рост, - отметил портфельный управляющий Dakota Wealth Management Роберт Павлик. - Я совсем не опасаюсь окончания рождественского ралли".

Инвесторы оценивали итоги заседаний ведущих центробанков мира, статданные по американской экономике и корпоративные новости.

Банк Англии в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, максимальном с 2008 года. Решение совпало с прогнозами рынка и было принято голосами шестерых из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки. В частности, базовая ставка по кредитам осталась на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность", - отмечается в заявлении ЕЦБ.

Накануне Федрезерв также сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. При этом медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики.

Тем временем розничные продажи в США в ноябре повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,1%.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 19 тыс., до минимальных за два месяца 202 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали, что число заявок составит 220 тыс.

Акции Adobe Inc. (SPB: ADBE) подешевели на 6,4%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в четвертом квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, однако дал слабый прогноз.

Цена бумаг TE Connectivity Ltd. (SPB: TEL) повысилась на 4%. Американский производитель электронных компонентов планирует увеличить квартальные дивиденды на 10,2% - до $0,65 на акцию с $0,59.

Капитализация Alaska Air Group (SPB: ALK) поднялась на 1,4% после того, как авиаперевозчик спрогнозировал рост выручки в четвертом квартале по верхней границе ранее данного прогноза.

Рыночная стоимость Etsy Inc. (SPB: ETSY) снизилась на 0,9%. Американская онлайн-площадка для торговли сообщила о планах уволить 225 сотрудников, что составляет около 11% штата.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подорожали на 1,2% после того, как инвестор Нельсон Пельц сообщил о планах номинировать себя и бывшего финдиректора Disney Рэя Расуло в совет директоров компании.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,43% и составил 37248,35 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Caterpillar (SPB: CAT) и Goldman Sachs Group (SPB: GS), подорожавшие на 6,4% и 5,7% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,26% - до 4719,55 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,19% и составил 14761,56 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в пятницу, исключением является китайский индикатор.

Поддержку рынку на этой неделе оказало общее увеличение аппетита к риску в связи с ожиданиями существенного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.

Внимание трейдеров теперь направлено на заседание Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе. Рынок ждет от японского ЦБ сигналов о том, когда он может отказаться от политики отрицательных процентных ставок, отмечает Trading Economics.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,8% в ходе торгов в пятницу.

В числе лидеров роста в Токио - акции Advantest (+3,3%), Sony Group (+2,7%), Tokyo Electron (+1,3%), Toyota Motor (+1,1%).

Китайский Shanghai Composite теряет 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,2%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре. Повышение розничных продаж, однако, не оправдало прогнозов рынка.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,6% в годовом выражении после повышения на 4,6% в октябре, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение роста до 5,6%. Ноябрьские темпы увеличения промпроизводства в Китае были максимальными с февраля 2022 года.

Розничные продажи в КНР в ноябре увеличились на 10,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 7,6% в октябре, но оказались слабее среднего прогноза аналитиков в 12,5%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам 11-го месяца подряд, в ноябре оно было максимальным с мая.

Безработица в Китае в ноябре осталась на уровне 5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней ($204 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 650 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 800 млрд юаней, отмечает Trading Economics.

В материковом Китае дешевеют акции банков, в том числе Bank of China (-1,3%), Industrial & Commercial Bank of China (-0,4%), а также Bank of Communications (-1,2%).

В то же время дорожают бумаги Seres Group (+3,8%), ZTE Corp. (+1,3%), Kweichow Moutai (+0,7%).

Лидерами роста в Гонконге являются акции JD.Com Inc. (SPB: JD) (+7,2%), Longfor Group (+5,2%), China Evergrande (+3,5%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 0,7% на торгах в пятницу, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%.

Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу после подъема на 3% по итогам предыдущих торгов и завершают в плюсе первую неделю из последних восьми.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $76,96 за баррель, что на $0,35 (0,46%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов увеличилась на $2,35 (3,2%), до $76,61 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,31 (0,43%), до $71,89 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $2,11 (3%), до $71,58 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала почти на 2%, WTI - на 0,9%.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказало существенное ослабление доллара США на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем году.

Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает Market Watch.

После долгого снижения котировок трейдеры начали закрывать "короткие" позиции, и это поддержало рост рынка, говорит Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank. "Падение цен на нефть, которое, как считают в ОПЕК, было вызвано преувеличенными опасениями в отношении перспектив спроса, стало ключевым фактором, позволившим ФРС дать сигнал о том, что цикл ужесточения политики завершен", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Большинство руководителей ФРС ожидает трех снижений ставки в следующем году, и "эти ожидания толкают вверх как фондовые, так и сырьевые рынки", говорит эксперт.