.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Dow обновил рекорд
.
ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%
Росстат сохранил оценку роста российской экономики в 3-м квартале на уровне 5,5%. При этом Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 3,0% с предварительных 2,9%. Объем ВВП за 9 месяцев составил в текущих ценах 119,5 трлн руб.
 
МФО стали дробить займы ради ухода от ограничений ЦБ
Отдельные МФО дробят суммы займов — вместо одного микрокредита на сумму более 10 тыс. рублей клиенту предоставляются несколько ссуд до 10 тыс. каждая, рассказали "Известиям" в Центробанке. Сейчас при выдаче средств в небольших объемах необязательно...
 
Правительство ввело балльную систему оценки уровня локализации для 36 видов продукции
Правительство РФ ввело балльную систему оценки уровня локализации производства для ряда видов продукции специального машиностроения (оборудование для пищевой промышленности), компрессорного и холодильного оборудования, а также для беспилотников...
 
Банк России изменил режим спецсчетов типа С
Банк России изменил режим спецсчетов типа С, где блокируются средства нерезидентов. Решение совета директоров ЦБ опубликовано на сайте регулятора. Так ЦБ готовит почву для обмена активами, но также закрывает пробелы в регулировании и спасает рубль,...
 
15 декабря 2023 года 09:10

Dow обновил рекорд

Уолл-стрит выросла в четверг на решениях центробанков и статданных. Фондовые индексы стран АТР в основном растут в пятницу. Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу утром.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, причем индекс Dow Jones вновь обновил исторический максимум.

"В последние дни мы явно наблюдали неплохой рост, - отметил портфельный управляющий Dakota Wealth Management Роберт Павлик. - Я совсем не опасаюсь окончания рождественского ралли".

Инвесторы оценивали итоги заседаний ведущих центробанков мира, статданные по американской экономике и корпоративные новости.

Банк Англии в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, максимальном с 2008 года. Решение совпало с прогнозами рынка и было принято голосами шестерых из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.).

Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки. В частности, базовая ставка по кредитам осталась на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность", - отмечается в заявлении ЕЦБ.

Накануне Федрезерв также сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. При этом медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики.

Тем временем розничные продажи в США в ноябре повысились на 0,3% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения на 0,1%.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 19 тыс., до минимальных за два месяца 202 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем ожидали, что число заявок составит 220 тыс.

Акции Adobe Inc. (SPB: ADBE) подешевели на 6,4%. Крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для обработки изображений в четвертом квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль и выручку, однако дал слабый прогноз.

Цена бумаг TE Connectivity Ltd. (SPB: TEL) повысилась на 4%. Американский производитель электронных компонентов планирует увеличить квартальные дивиденды на 10,2% - до $0,65 на акцию с $0,59.

Капитализация Alaska Air Group (SPB: ALK) поднялась на 1,4% после того, как авиаперевозчик спрогнозировал рост выручки в четвертом квартале по верхней границе ранее данного прогноза.

Рыночная стоимость Etsy Inc. (SPB: ETSY) снизилась на 0,9%. Американская онлайн-площадка для торговли сообщила о планах уволить 225 сотрудников, что составляет около 11% штата.

Акции Walt Disney Co. (SPB: DIS) подорожали на 1,2% после того, как инвестор Нельсон Пельц сообщил о планах номинировать себя и бывшего финдиректора Disney Рэя Расуло в совет директоров компании.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,43% и составил 37248,35 пункта. Лидерами роста в индикаторе стали акции Caterpillar (SPB: CAT) и Goldman Sachs Group (SPB: GS), подорожавшие на 6,4% и 5,7% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 выросло на 0,26% - до 4719,55 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,19% и составил 14761,56 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в пятницу, исключением является китайский индикатор.

Поддержку рынку на этой неделе оказало общее увеличение аппетита к риску в связи с ожиданиями существенного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.

Внимание трейдеров теперь направлено на заседание Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе. Рынок ждет от японского ЦБ сигналов о том, когда он может отказаться от политики отрицательных процентных ставок, отмечает Trading Economics.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,8% в ходе торгов в пятницу.

В числе лидеров роста в Токио - акции Advantest (+3,3%), Sony Group (+2,7%), Tokyo Electron (+1,3%), Toyota Motor (+1,1%).

Китайский Shanghai Composite теряет 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,2%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре. Повышение розничных продаж, однако, не оправдало прогнозов рынка.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,6% в годовом выражении после повышения на 4,6% в октябре, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение роста до 5,6%. Ноябрьские темпы увеличения промпроизводства в Китае были максимальными с февраля 2022 года.

Розничные продажи в КНР в ноябре увеличились на 10,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 7,6% в октябре, но оказались слабее среднего прогноза аналитиков в 12,5%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам 11-го месяца подряд, в ноябре оно было максимальным с мая.

Безработица в Китае в ноябре осталась на уровне 5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней ($204 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК.

С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 650 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 800 млрд юаней, отмечает Trading Economics.

В материковом Китае дешевеют акции банков, в том числе Bank of China (-1,3%), Industrial & Commercial Bank of China (-0,4%), а также Bank of Communications (-1,2%).

В то же время дорожают бумаги Seres Group (+3,8%), ZTE Corp. (+1,3%), Kweichow Moutai (+0,7%).

Лидерами роста в Гонконге являются акции JD.Com Inc. (SPB: JD) (+7,2%), Longfor Group (+5,2%), China Evergrande (+3,5%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 0,7% на торгах в пятницу, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%.

Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу после подъема на 3% по итогам предыдущих торгов и завершают в плюсе первую неделю из последних восьми.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $76,96 за баррель, что на $0,35 (0,46%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов увеличилась на $2,35 (3,2%), до $76,61 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,31 (0,43%), до $71,89 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $2,11 (3%), до $71,58 за баррель.

На этой неделе Brent подорожала почти на 2%, WTI - на 0,9%.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказало существенное ослабление доллара США на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем году.

Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.

Сигналы от ФРС привели к повышению аппетита к риску на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году, отмечает Market Watch.

После долгого снижения котировок трейдеры начали закрывать "короткие" позиции, и это поддержало рост рынка, говорит Оле Хансен, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Saxo Bank. "Падение цен на нефть, которое, как считают в ОПЕК, было вызвано преувеличенными опасениями в отношении перспектив спроса, стало ключевым фактором, позволившим ФРС дать сигнал о том, что цикл ужесточения политики завершен", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Большинство руководителей ФРС ожидает трех снижений ставки в следующем году, и "эти ожидания толкают вверх как фондовые, так и сырьевые рынки", говорит эксперт.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
15 декабря 2023 года 19:09
Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе - ПСБ
Пара доллар/рубль может вернуться в диапазон 85-90 руб./$1 на следующей неделе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Доллар со вторника ушел "под" отметку 90 руб./$1, растеряв рост первых дней декабря на фоне ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ и продаж валютной выручки экспортерами, -...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 18:53
"БКС МИ" подтверждает торговую идею на покупку акций Сбербанка
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею на покупку акций Сбербанка, открытую 1 августа 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем нашу идею "Лонг Сбер" с ожидаемой доходностью 10% к началу февраля после недавней просадки котировок, - пишут эксперты. -...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 18:33
"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Freeport-McMoRan Inc. с "покупать" до "держать" с сохранением целевой цены на уровне $ 41,5 за штуку до конца года, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Алексея Калачева. "Акции Freeport-McMoRan в очередной раз предоставили возможность заработать на их...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 18:01
Первое снижение ключевой ставки ЦБР состоится не ранее 2К24 - Росбанк
Первое снижение ключевой ставки ЦБР состоится не ранее 2К24 , полагает директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. "Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 16,0% годовых (+100 бп), - отмечает эксперт. - В числе аргументов доминируют устойчивая инфляция...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 17:32
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Adobe до $650
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Adobe Inc. с $620 до $650, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Егора Толмачева. "Adobe Incorporated представила хорошие результаты по итогам IV квартала 2023 финансового года, но прогнозы на...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 16:57
Вероятный торговый диапазон для пары рубль/доллар до конца года - 87-92 руб./$1 - Совкомбанк
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 87-92 руб./$1 до конца текущего года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Решение ЦБ по ставке окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие недели, - считает эксперт. - В целом влияние ключевой ставки на рубль стало...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 16:25
Банк России перейдет к смягчению ДКП в 1К24 - Freedom Finance Global
Банк России перейдет к смягчению денежно-кредитной политики (ДКП) в I квартале 2024 года, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 16% годовых. Новых установок в...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 16:05
Индекс Мосбиржи попытается вернуть утраченные позиции на следующей неделе - "Велес Капитал"
Индекс Мосбиржи попытается вернуть утраченные позиции на следующей неделе, считает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Эксперт отмечает, что по индексу Мосбиржи на уходящей неделе после пробоя отметки 3000 пунктов сложилась краткосрочная перепроданность, которая вызвана в том...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 15:45
Рубль развернулся вниз к основным валютам на фоне заявлений главы ЦБ о вероятности скорого завершения цикла ужесточения ДКП
Москва. 15 декабря. Рубль растерял рост первой половины дня и развернулся вниз к основным валютам на Московской бирже в пятницу днем на заявлении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что ЦБ близок к завершению цикла повышения ставки.    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 15:35
Декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ было финальным в этом цикле - SberCIB
Декабрьское повышение ключевой ставки ЦБ до 16% годовых, вероятно, было финальным в этом цикле, и теперь Банк России будет удерживать ставку на данном уровне до апреля-июня, считает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Банк России повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 16% - решение...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 15:15
S&P 500 может попытаться обновить исторический максимум на предстоящих торгах - Freedom Finance Global
S&P 500 может попытаться обновить исторический максимум на предстоящих торгах, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Предстоящие торги определят дальнейшее направление и интенсивность движения рынка, потому что по некоторым параметрам акции выглядят перекупленными после...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 14:51
Возможность для снижения ставки ЦБР представится только в середине 2024г - Совкомбанк
Возможность для снижения ставки ЦБР представится только в середине 2024 года, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 16% годовых, - пишет эксперт. - Основными аргументами в пользу дальнейшего ужесточения монетарной...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 14:23
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа с целью 1695 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1695 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,5%, стоп-приказ: 1375 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания сохраняет планы по росту...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 14:00
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку бумаг Etalon
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив цены бумаг (GDR) Etalon, сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент смог нарастить продажи в ноябре в денежном выражении до рекордного с момента IPO уровня. В числе позитивных факторов находятся активная региональная экспансия...    читать дальше
.
15 декабря 2023 года 13:40
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции FedEx с целью $299
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции FedEx Corp. с целью $299 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $264, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 19...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.