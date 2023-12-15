"Финам" открыл торговую идею: покупать акции FedEx с целью $299

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции FedEx Corp. с целью $299 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7%, стоп-приказ: $264, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 19 декабря. Ожидается рост выручки до $22,38 млрд и прибыли на акцию - $4,17. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в растущем тренде. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $264 риск на портфель составит 0,28%", - указывают в "Финаме".

FedEx Corp. - американская компания, предоставляющая почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру.

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