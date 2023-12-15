SberCIB открыл торговую идею: покупать акции Whoosh с целью 253 руб

SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции Whoosh с целью 253 рубля за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: около 29%, сообщается в комментарии инвестбанка.

"Растущая популярность кикшеринга обеспечивает высокие темпы роста выручки эмитента, а сохранение низкого уровня налоговой нагрузки поддержит доходность. Среди основных рисков для компании мы выделяем ужесточение конкуренции и увеличение расходов на персонал", - отмечают старший аналитик Максим Кондратьев и аналитик Дмитрий Трошин.

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