"Финам" рекомендует "держать" акции American Express с прогнозной ценой $174

"Финам" рекомендует "держать" акции American Express Co. с прогнозной стоимостью на уровне $174 за штуку на горизонте года, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Сохраняем позитивный взгляд на перспективы бизнеса эмитента, несмотря на значительные макроэкономические и геополитические риски. Мировая экономика, как ожидается, продолжит расти в ближайшие годы, и мы рассчитываем на увеличение трат потребителей и бизнеса по картам компании. Долгосрочные же перспективы роста American Express связаны с дальнейшей экспансией безналичных платежей в мире. Между тем акции компании, на наш взгляд, близки к справедливой стоимости и не обладают каким-то значимым потенциалом роста", - пишет эксперт.

American Express Co. - американская диверсифицированная компания финансового сектора, четвертая по величине платежная система в мире. Специализируется на финансовых услугах в сфере путешествий и туризма, выпускает кредитные и дебетовые карты, дорожные чеки. Кроме того, оказывает платежные услуги как крупным корпорациям, так и компаниям малого и среднего бизнеса.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.