"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Транснефти с целью 150000 руб

Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "Транснефти" с целью 150000 рублей за штуку на февраль 2024 года, что предполагает потенциал роста около 10% от текущего уровня, сообщается в комментарии.

"Ожидаем позитивную динамику ценных бумаг компании из-за будущего дробления в 100 раз акций в феврале 2024 года (бумага станет доступнее для многих инвесторов и управляющих, что может привести к повышенному спросу). За последний месяц акции "Транснефти" снизились в цене без каких-либо негативных новостей, связанных с бизнесом компании. Также стоит отметить, что эмитент имеет на балансе более 430 млрд рублей ликвидных денег при капитализации всей компании в 984 млрд рублей с учетом обыкновенных акций", - указывают эксперты.

"Транснефть" - российская нефтепроводная компания, обеспечивает транспортировку 83% всей добываемой в России нефти и около 30% производимых нефтепродуктов.

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