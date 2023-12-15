Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Pfizer до $40

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Pfizer Inc. до $40 за штуку с учетом худшего прогноза по выручке ковидных продуктов, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Вслед за одобрением на поглощение Seagen Pfizer опубликовала "гайденс" на 2024 год. Он включил ожидаемый эффект от поглощения, но оказался ниже текущих консенсусов. Прогноз по выручке эмитента на 2024 год $58,5-61,5 млрд получился меньше на 4,2%, в отличие от аналогичного показателя Seagen ($3,1 млрд), находящегося вблизи ожиданий, сценарий по ковидным продуктам стал основным негативным фактором. Pfizer считает, что выручка Paxlovid и Comirnaty по итогам следующего года составит $8 млрд (Comirnaty: $5 млрд, Paxlovid: $3 млрд), что значительно ниже консенсуса. При этом мы полагаем, что такой сценарий носит консервативный характер, учитывая неопределенную силу коммерческого спроса на ревакцинацию и лечение от COVID-19, - отмечает Зубков. - Без влияния выручки от Seagen и ковидных продуктов менеджмент планирует операционное увеличение выручки на 3-5% г/г - это нормальный темп для крупной компании и соответствует нашим прогнозам. Негативную реакцию вызвал комментарий относительно долгосрочных перспектив: менеджмент упомянул, что ранее данный таргет по CAGR выручки основного бизнеса в 6% (без учета COVD и Seagen) является агрессивной целью, в то время как рынок воспринимал его как базовый сценарий".

"Предстоящая динамика расходов отражает исполнение программы сокращения затрат. Предполагается повышение затрат SI&A на 3,6% г/г (на уровне темпа роста выручки), но сокращение расходов R&D на 7,2% г/г. Вместе с эффектом от увеличения эффективной налоговой ставки до 15% и негативным влиянием затрат на финансирование поглощения Seagen в размере $0,4 на акцию, скорректированная EPS планируется в диапазоне $2,05-2,25, что ниже консенсуса на 32%. Некоторые аналитики были удивлены величиной негативного влияния финансирования поглощения Seagen, однако менеджмент отметил, что эта сумма включает потенциальные выплаты по краткосрочному финансированию, использованному в сделке", - указывает аналитик инвесткомпании.

"Ожидаемый эффект от программы сокращения затрат был повышен до $4 млрд и учтен в "гайденсе". Большая часть придется на программы R&D, связанные с COVID-19. Отвечая на вопросы, руководство упомянуло, что прогнозирует сохранение валовой рентабельности на привычном для компании уровне, который может превысить 70% в 2024 году. Важно, что менеджмент подтвердил размер DPS на уровне $1,64 и намерение со временем наращивать дивидендные выплаты", - отмечает эксперт в материале.

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