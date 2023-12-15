Вероятно продолжение укрепления рубля в ближайшее время - ПСБ

Вероятно продолжение укрепления рубля по отношению к доллару и юаню в ближайшее время, считают аналитики отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром в пятницу продолжается тенденция двух предыдущих дней. С начала торгов рубль незначительно укрепился к доллару (до 89,8 руб./$1) и юаню (до 12,61 руб. за юань). Банк России должен принять решение об уровне ключевой ставки. Ожидается, что она будет повышена на 100 б.п. за счет влияния проинфляционных факторов. Такая величина ставки уже во многом заложена в текущие валютные курсы и, вероятно, резкого ответа рынка на этот шаг регулятора не произойдет. Спрос экспортеров на рублевую ликвидность в преддверии приближающего налогового периода будет постепенно расти, что может начать оказывать дополнительную поддержку рублю уже на следующей неделе, а его стоимость будет стабильно находиться в границах нашего прогнозного диапазона 85-90 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

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