Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут решение Банка России и макростатистика из США и еврозоны:

- Решение Банка России по монетарной политике;

- Предварительные индексы PMI в США и еврозоне за декабрь;

- Промышленное производство в США в ноябре.

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