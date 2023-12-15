Рынок акций РФ неоправданно слаб - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ неоправданно слаб, на торгах в пятницу не исключен некоторый отскок по ряду причин, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Российский рынок акций в четверг уверенно шел вниз, несмотря на позитив на Западе, вылившийся в рост цен металлов и нефти. На вечерних торгах распродажи усилились, в результате чего индекс Мосбиржи свалился к уровням конца июля. В пятницу на открытии торгов нас ждет еще одно снижение за счет дивидендного гэпа "ЛУКОЙЛа", который может составить 4-5%. Таким образом, у многих среднесрочных инвесторов могут начать срабатывать "стопы" по широкому спектру бумаг, усилив общую распродажу. Но это пессимистичный вариант. Мы не исключаем и некоторого отскока, для чего есть ряд причин, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Во-первых, неплохо бы "вспомнить" про рост цены нефти в четверг на 2,7% в совокупности с замедлением укрепления рубля. Во-вторых, сегодня пятница, и есть смысл не только закрыть "шорты" перед выходными, но и немного прикупить бумаг в расчете на рост рынка в понедельник. Наконец, Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку на процентный пункт, и это также может стать поводом для отскока "по факту".

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