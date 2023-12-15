Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании решения ЦБ РФ по ставке

Москва. 15 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики в ожидании объявления итогов декабрьского заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, большинство аналитиков ждут ее повышения на 100 базисных пунктов - до 16% годовых. При этом эксперты считают, что последние недельные данные по инфляции в РФ, скорее, снижают вероятность сценария повышения ставки до 17%, нежели увеличивают шансы на ее сохранение на уровне 15% годовых.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг, причем индекс Dow Jones вновь обновил исторический максимум. Инвесторы оценивали итоги заседаний ведущих центробанков мира, статданные по американской экономике и корпоративные новости. В частности, Банк Англии в четверг сохранил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых, максимальном с 2008 года. Решение совпало с прогнозами рынка и было принято голосами шестерых из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания 14 декабря оставил неизменными все три ключевые процентные ставки. В частности, базовая ставка по кредитам осталась на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75% годовых. "Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность", - отмечается в заявлении ЕЦБ.

В среду Федрезерв также сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. При этом медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 базисных пунктов к концу 2024 года. Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в пятницу, исключением является китайский индикатор. Поддержку рынкам на этой неделе оказало общее увеличение "аппетита к риску" в связи с ожиданиями существенного снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой в следующем году. Внимание трейдеров теперь направлено на заседание Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе. Рынок ждет от японского ЦБ сигналов о том, когда он может отказаться от политики отрицательных процентных ставок.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,87%. Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 0,7% на торгах в пятницу, австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,9%. Китайский Shanghai Composite теряет 0,5%, в то время как гонконгский Hang Seng подрастает на 2,2%.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае ускорились в ноябре. Повышение розничных продаж, однако, не оправдало прогнозов рынка. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 6,6% в годовом выражении после повышения на 4,6% в октябре. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал ускорение роста до 5,6%. Ноябрьские темпы увеличения промпроизводства в Китае были максимальными с февраля 2022 года. Розничные продажи в КНР в ноябре увеличились на 10,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Темпы роста ускорились по сравнению с 7,6% в октябре, но оказались слабее среднего прогноза аналитиков в 12,5%. Увеличение розничных продаж отмечено по итогам 11-го месяца подряд, в ноябре оно было максимальным с мая.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу влил в финансовую систему 1,45 трлн юаней ($204 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, осталась на уровне 2,5%, говорится в сообщении НБК. С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 650 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 800 млрд юаней, отмечает Trading Economics.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться в пятницу после подъема на 3% по итогам предыдущих торгов и завершают в плюсе первую неделю из последних восьми. Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $76,79 за баррель, что на 0,23% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов увеличилась на 3,2%, до $76,61 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,21%, до $71,73 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 3%, до $71,58 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказало существенное ослабление доллара США на ожиданиях резкого снижения базовой процентной ставки ФРС в следующем году. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют. Сигналы от ФРС привели к повышению "аппетита к риску" на мировых рынках, и трейдеры практически проигнорировали понижение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть в 2023 году.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 14 декабря выросла в 1,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 18,111 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,112 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,1% и составил 104,72 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,07%, опустившись до 860,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (-1,3%), "Почта России БО-002P-03" (-1,1%) и "Роснефть-002Р-03" (-0,61%), а в лидерах повышения - облигации "МТС-001P-23" (+0,24%), "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,16%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (+0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Росагролизинг" завершило размещение 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 11 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,5% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 15,03% годовых, купоны полугодовые. Облигации размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001P-05 объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск с переменными купонами прошел 11 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,15% годовых. Ставки последующих купонов рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс спред 1,15%. Купоны ежемесячные.

ООО "ВИС финанс" полностью разместило выпуск 4-летних облигаций серии БО-П05 с офертой через 1,5 года объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16,2% годовых, ей соответствует доходность к оферте в размере 17,21% годовых. Купоны квартальные.

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 16,15% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Купоны по выпуску будут переменными. Ставки 2-49-го купонов будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки Банка России, действующее на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,15% годовых. Длительность 1-го купона - 7 дней, 2-го купона - 23 дня, последующие купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ООО "Биннофарм групп" установило размер премии к RUONIA 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей на уровне 2,4% годовых. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Техразмещение запланировано на 18 декабря, принять участие смогут только квалифицированные инвесторы.

Евразийский банк развития (ЕАБР) установил размер спреда к RUONIA 5-летних облигаций серии 003Р-009 объемом 10 млрд рублей на уровне 1,7% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 14 декабря. Общий спрос составил более 14 млрд рублей, что позволило эмитенту увеличить объем займа с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA + спред". Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 20 декабря.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 6-го купона облигаций серии 001P-26R на уровне 16,21% годовых. Компания разместила выпуск 5-летних бондов объемом 30 млрд руб. в июле 2023 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,6% годовых. Ежемесячные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: RUONIA плюс спред 130 базисных пунктов.

ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 18,5% годовых. Компания разместила 14-летние облигации серии БО-01 объемом 2 млрд рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,1% годовых. Ставки 2-14-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ плюс 3,5%. Купоны годовые. Заем имеет амортизационную структуру погашения: спустя три года после начала размещения каждый год выплачивается по 8,333% от номинала, в результате текущий объем выпуска в обращении составляет 1,8 млрд рублей.