Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2925-3000п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2925-3000 пунктов в течение фондовой сессии пятницы, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Торги начнутся с дивидендный отсечки "ЛУКОЙЛа", только из-за этого индекс упадет до 2955 пунктов. Днем станет известно решение ЦБ РФ по ключевой ставке. Вполне допускаем, что повышение более чем на 100 б.п. может быть негативно воспринято инвесторами", - пишет эксперт в комментарии.

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