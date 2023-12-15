Снижение ставок в еврозоне будет возможно не ранее середины 2024г - Freedom Finance Global

Снижение процентных ставок в еврозоне будет возможно не ранее середины 2024 года, скорее всего, вслед за началом их снижения в США, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Европейский центробанк снова взял паузу в повышении процентных ставок, сохранив базовую ставку на уровне 4,5%, а ставку по депозитам - на уровне 4%. Поскольку годовая инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 2,4%, что совсем немного превышает целевой уровень в 2% в год, такое решение регулятора было предсказуемым. В сопроводительном комментарии ЕЦБ говорилось, что процентные ставки находятся на комфортном для экономики ограничительном уровне. О том, когда ЕЦБ начнет снижать процентные ставки, не было сказано, но зато говорилось о том, что регулятор вновь готов их повысить, если инфляция начнет ускоряться, - отмечает эксперт инвесткомпании в обзоре. - Ранее Банк Англии тоже оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне в 5,25%, причем его глава Эндрю Бэйли заявил, что британский регулятор в принципе готов обсуждать вопрос о снижении процентной ставки. Однако глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что в еврозоне снижение процентных ставок пока не обсуждается. Она также заявила, что ЕЦБ в базовом сценарии не прогнозирует рецессию в еврозоне в 2024 году, но не исключает возобновления роста инфляции. Из этого следует, что снижение процентных ставок в еврозоне будет возможно не ранее середины 2024 года, скорее всего, вслед за началом снижения процентных ставок ФРС США".

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