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15 декабря 2023 года 09:27
Снижение ставок в еврозоне будет возможно не ранее середины 2024г - Freedom Finance Global
Снижение процентных ставок в еврозоне будет возможно не ранее середины 2024 года, скорее всего, вслед за началом их снижения в США, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Европейский центробанк снова взял паузу в повышении процентных ставок, сохранив базовую ставку на уровне 4,5%, а ставку по депозитам - на уровне 4%. Поскольку годовая инфляция в еврозоне в ноябре замедлилась до 2,4%, что совсем немного превышает целевой уровень в 2% в год, такое решение регулятора было предсказуемым. В сопроводительном комментарии ЕЦБ говорилось, что процентные ставки находятся на комфортном для экономики ограничительном уровне. О том, когда ЕЦБ начнет снижать процентные ставки, не было сказано, но зато говорилось о том, что регулятор вновь готов их повысить, если инфляция начнет ускоряться, - отмечает эксперт инвесткомпании в обзоре. - Ранее Банк Англии тоже оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне в 5,25%, причем его глава Эндрю Бэйли заявил, что британский регулятор в принципе готов обсуждать вопрос о снижении процентной ставки. Однако глава ЕЦБ Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что в еврозоне снижение процентных ставок пока не обсуждается. Она также заявила, что ЕЦБ в базовом сценарии не прогнозирует рецессию в еврозоне в 2024 году, но не исключает возобновления роста инфляции. Из этого следует, что снижение процентных ставок в еврозоне будет возможно не ранее середины 2024 года, скорее всего, вслед за началом снижения процентных ставок ФРС США". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ЕВРОПА-ЕЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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