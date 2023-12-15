Котировки нефти могут вырасти до $80/барр. в ближайшее время - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent могут подняться к уровню $80 за баррель в ближайшее время, считают аналитики БКС Экспресс.

"Цены на нефть в четверг продолжали расти, отыгрывая смягчение риторики ФРС США и умеренно оптимистичный взгляд на спрос в 2024 году со стороны МЭА. Фьючерсы на нефть марки Brent в пятниц утром оказались в районе $77 за баррель. Большая часть снижения прошлой недели отыграна. Котировки имеют все шансы продолжить движение в район $80 за баррель, но перед выходными покупатели могут быть более сдержанными. Вероятно, позитивная динамика продолжится уже на следующей неделе", - отмечают эксперты в комментарии.

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