Золотые резервы РФ увеличились благодаря росту мировых цен на золото - Freedom Finance Global

Золотые резервы России увеличились благодаря росту мировых цен на золото, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"По данным Центробанка, золотые резервы страны в ноябре 2023 года выросли на 2,2%, до $151,9 млрд, установив новый рекорд, - констатирует эксперт. - Прошлый был в октябре текущего года, когда запасы достигли $148,7 млрд. Несмотря на то, что в денежном выражении показатель вырос на 2,2%, количество физического золота сократилось на 16 тонн, до 2315. А всего с начала текущего года резервы РФ уменьшились лишь на 17 тонн. Полагаю, что сокращение золотого запаса в физическом выражении сделано осознанно, так как продажа 16 тонн помогла уменьшить дефицит бюджета страны, при этом не урезав ее резерва в денежном выражении. В дальнейшем мы прогнозируем расширение закупок физического золота, так как драгоценный металл хранится внутри страны и не подвержен внешним ограничениям. При этом в 2024 году мы ожидаем продолжение роста мировых цен на драгметалл, как только начнется цикл смягчения денежно-кредитной политики в США. Поэтому к концу следующего года можно прогнозировать новый рекорд по объемам запасов страны как в денежном выражении, так и в физическом".

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