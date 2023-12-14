ЦБР, скорее всего, сохранит ставку неизменной на заседании 15 декабря - "Тинькофф Инвестиции"

ЦБР, скорее всего, сохранит ключевую ставку неизменной на уровне 15% годовых на заседании 15 декабря, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"15 декабря регулятор проведет очередное заседание, на котором примет решение по ключевой ставке. В базовом сценарии мы ждем, что Банк России сохранит ставку неизменной на уровне 15%. Но не исключаем, что регулятор может и повысить ставку на 100 б.п., до 16% годовых. При этом мы считаем, что в пятницу определится пик по ставке в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики", - пишут эксперты.

Аналитики отмечают ряд факторов в пользу таких ожиданий:

- Текущие темпы инфляции начинают показывать признаки замедления.

- Правительство в октябре ввело дополнительные меры валютного контроля, что помогло стабилизировать курс рубля этой осенью.

- Объемы кредитования остаются высокими (особенно в ипотеке), но тоже показывают признаки замедления.

- Рост экономики также остается сильным.

"В следующем году регулятор перейдет к смягчению своей политики примерно во втором квартале, что должно будет поддержать облигации с фиксированной ставкой, - прогнозируют стратеги "Тинькофф Инвестиций". - По нашему мнению, инвесторы уже могут начать формировать долгосрочные позиции в данных бумагах. При этом мы рекомендуем сосредоточиться на корпоративном сегменте, поскольку данные бумаги стали вновь крайне привлекательными для покупки за счет активного расширения кредитных спредов в последние месяцы. Что касается бумаг с плавающей ставкой (флоатеров), то они по-прежнему должны быть в портфелях инвесторов, так как в текущих условиях приносят крайне высокую доходность, а также защищают инвесторов от процентного риска".

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