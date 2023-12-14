Возможен рост индекса Мосбиржи до 3500п к концу 2024г - "Газпромбанк Инвестиции"

Индекс Мосбиржи может вырасти до отметки 3500 пунктов с учетом дивидендов к концу 2024 года, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

В ожидании пятничного решения Банка России по уровню ключевой ставки аналитики решили взвесить все за и против дальнейшего роста индекса Мосбиржи.

Эксперты выделяют аргументы в пользу роста индекса в 2024 году:

- Начало смягчения денежно-кредитной политики регулятором в 2024 году вследствие ожидаемой нормализации уровня инфляции.

- Недооценка основных российских компаний по мультипликаторам.

- Расхождение показателей капитализации российских компаний и денежной массы М2.

- Окончательная адаптация российских компаний к ограничениям и переориентация на сотрудничество с Азией.

Возможные факторы снижения индекса Мосбиржи:

- Замедление роста мировой экономики или наступление рецессии.

- Устойчивое снижение цен на нефть ниже $70 за баррель (данное событие маловероятно без наступления рецессии).

- Дальнейшее увеличение напряженности между странами в мире.

- Продолжение жесткой денежно-кредитной политики Банком России в 2024 году.

"Мы считаем более значимыми факторы, стимулирующие рост отечественного фондового рынка. С нашей точки зрения, уровень индекса Мосбиржи на конец 2024 года может достигнуть 3500 пунктов с учетом дивидендов", - прогнозируют эксперты.

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