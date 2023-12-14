ФРС США начнет понижать процентные ставки в середине 2024г - Freedom Finance Global

ФРС США начнет понижать процентные ставки в середине 2024 года, что может привести к ослаблению доллара по отношению к мировым резервным валютам, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Решение комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) сохранить коридор ставок по федеральным фондам в 5,25-5,5% было ожидаемым, - отмечает эксперт. - В FOMC объясняют такое решение необходимостью поддерживать восстановление экономической активности. Высокие процентные ставки тормозят экономический рост, и, скорее всего, поэтому комитет по открытым рынкам не стал рисковать и принимать решение о новом повышении процентных ставок. Кроме того, вышедшие на этой неделе данные по ноябрьской инфляции в США показали уверенное продолжение замедления роста потребительских цен до 3,1% в годовом выражении. Хотя годовая инфляция в США в ноябре оставалась выше целевого уровня ФРС в 2% в год, но уже замедлилась до минимума за последние пять месяцев".

В 2024 году ФРС ожидает снижения инфляции до 2,8%, в 2025 году - до 2,5%, подчеркивает Мильчакова. Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что инфляция остаётся высокой. Процентные ставки уже на пике, но ФРС, по словам Пауэлла, готова повысить их снова, если потребуется. В то же время Пауэлл дал понять, что ФРС не держится любой ценой за повышение ставок, и начнёт смягчать ДКП, как только "придёт время".

"Таким образом, на следующем заседании в январе 2024 года, по нашему мнению, FOMC сохранит процентные ставки на тех же уровнях, - прогнозирует аналитик инвесткомпании. - Полагаем, что аналогичные решения будут приниматься до мая-июня 2024 года, а в середине следующего года FOMC начнёт понижать процентные ставки, что может привести к ослаблению доллара по отношению к мировым резервным валютам".

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