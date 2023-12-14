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14 декабря 2023 года 15:47

Рубль днем дорожает к доллару и снижается к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 14 декабря. Доллар США снижается, евро, напротив, укрепляется на Московской бирже днем в четверг. Рубль слабо дешевеет к бивалютной корзине в условиях более заметного ослабления в паре с евро и в ожидании пятничного заседания Банка России.

Курс доллара США составил 89,6 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 41 копейку ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,86 руб./EUR1, подорожав на 81 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 13,9 копейки, до 93,32 руб. Курс китайского юаня вырос на 3,65 копейки - до 12,55 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует смешанную динамику к доллару и евро в ходе дневных торгов, ориентируясь на падение доллара США к большинству мировых валют, в том числе, к евро, на рынке Forex после заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которая сигнализировала о возможном начале смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в следующем году.

Участники внутреннего валютного рынка также ждут завтрашнего заседания Банка России и анализируют заявления президента РФ Владимира Путина на идущей в прямом эфире "Прямой линии", в ходе которой глава России подводит итоги уходящего года и отвечает на вопросы журналистов и жителей страны. Так, Путин прокомментировал тему инфляции и высказался относительно обязательств продажи валютной выручки.

Введенные указом президента РФ в октябре требования об обязательной репатриации и продаже валютной выручки крупными российскими экспортерами - временные, отметил Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

"Кстати, указ, который был призван отрегулировать эту ситуацию с валютой (отчасти это и на курс влияет), конечно, он все-таки сыграл свою роль. Это связано с тем, что в прежние годы не нужно было никаких ограничений, потому что мы получали достаточно информации от тех стран, куда идет значительный объем нашего экспорта. Нам было понятно движение капитала. Теперь мы не получаем оттуда информации, они ее для нас закрыли, правительство и ЦБ не видят, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры получают от экспорта. У ЦБ и правительства возникло законное желание посмотреть, как рубли накапливаются, как они гуляют, куда, в каких объемах. В этом смысле элементы определенного контроля указ вводит. Но я исхожу из того, что все нормализуется, это носит временный характер", - сказал он.

Инфляция в России по итогам 2023 года может составить 7,5% или чуть больше - приблизится к 8%, сообщил президент РФ Владимир Путин. "К сожалению, у нас подросла инфляция. Это так. К концу года ожидается 7,5%, чуть, может быть, больше - к 8%", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

Он отметил, что Центральный банк и правительство РФ принимают необходимые меры для сдерживания инфляции. "Мы можем еще об этом поговорить, я имею в виду поднятие ключевой ставки и некоторые другие меры, которые ЦБ и правительство принимают", - отметил президент. "Исходим из того, что нам удастся вернуться к целевым показателям (инфляции - прим. ИФ)", - подчеркнул он.

Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 15 декабря, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Большинство аналитиков ждет повышения ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 16% годовых. При этом несколько экономистов допускают и более широкий шаг повышения, часть экспертов не исключает меньшего шага повышения.

Альфа-банк подтверждает прогноз подъема ключевой ставки ЦБ РФ до 17% годовых в пятницу, 15 декабря 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Как сообщил Росстат, инфляция за период с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,2% н/н с 0,12% неделей ранее. Рост цен остается сильным, и на конец 2023 года мы ожидаем, что инфляция составит 7,5-7,7% г/г. Таким образом, подтверждаем свой прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 17% по итогам заседания 15 декабря", - указывают эксперты.

Большинство индикаторов указывают на рост ключевой ставки по итогам заседания ЦБ РФ в пятницу, 15 декабря 2023 года; наиболее вероятно ее повышение на 100 б.п. (до 16% годовых), считают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ).

На наш взгляд, с учетом улучшений ожиданий по итоговому дефициту бюджета (Минфин ждет около 1% ВВП при консенсусе около 2%), повторять решение октября (повышение ключевой ставки на 200 б.п.) нет смысла. Ждем умеренного повышения ставки на 100 б.п. (до 16%). Полагаем, что этим действием ЦБ завершит цикл повышения ключевой ставки (в 1К24 сезонное охлаждение спроса и антиинфляционные меры правительства должны помочь жесткой ДКП стабилизировать инфляцию на уровне 8-8,5%)", - пишут аналитики ПСБ в обзоре.

Октябрьский прогноз ЦБ РФ по инфляции на 2023 год составляет 7-7,5%. В 2024 году Банк России ожидает снижения инфляции до 4,0-4,5% (это регулятор считает возвращением к цели). Минэкономразвития в сентябре существенно повысило свой прогноз по инфляции на 2023 год - сразу до 7,5% с 5,3% в апрельской версии, а на 2024 год увеличило до 4,5% с 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, по инфляции в 2023 году составляет 7,7% (вырос с 7,2% по опросу в начале ноября), по инфляции в 2024 году - 5,2% (вырос с 5,1%).

Годовая инфляция, исходя из данных Росстата, на 11 декабря замедлилась до 7,04% с 7,48% на конец ноября, если ее высчитывать из недельной динамики (судя по оценкам годовой инфляции в релизах по итогам советов директоров, такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,47%, если высчитывать из среднесуточных данных за весь декабрь 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

На этой неделе внимание инвесторов приковано к заседаниям и других ведущих центробанков мира. В среду вечером итоги встречи руководства подвела ФРС США, американский ЦБ ожидаемо сохранил процентную ставку в диапазоне 5,25-5,5% годовых, максимальном уровне за 22 года.

При этом руководство Федрезерва дало прогноз, согласно которому в 2024 году она может быть понижена на 75 б.п.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики. Он отметил, однако, что ФРС продолжает внимательно следить за инфляцией, которая не раз преподносила сюрпризы после пандемии COVID-19.

В четверг проходят заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии, при этом аналитики и экономисты не ожидали, что они предпримут какие-либо изменения в ДКП. При этом рынок ждет, что ЕЦБ пересмотрит прогнозы в отношении инфляции и роста ВВП еврозоны на 2023-2024 гг.

Цены на нефть растут в четверг на фоне ослабления опасений в отношении перспектив мирового спроса.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд. Кроме того, неожиданно "голубиный" настрой ФРС повысил оптимизм в отношении "мягкой посадки" американской экономики.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 1,68% - до $75,5 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,65% и составили $70,6 за баррель.

Долларовый индекс DXY теряет в цене 0,5% в четверг на итогах заседания ФРС. Ослабление доллара повышает привлекательность сырьевых товаров для держателей других валют.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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