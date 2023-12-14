SberCIB подтверждает рекомендацию "держать" для акций Аэрофлота

SberCIB Investment Research подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Аэрофлота" на фоне сильных операционных результатов компании за ноябрь, отмечается в комментарии аналитиков инвестбанка.

"Мы оцениваем ноябрьские операционные результаты Группы "Аэрофлот" как сильные и видим потенциал для повышения как наших текущих прогнозов на 2023 год, так и прогнозов компании, - пишут эксперты Георгий Иванин и Никита Ковалев. - За 11М23 пассажиропоток компании составил примерно 96,4% нашего прогноза на 2023 год (предполагаемый рост пассажиропотока в этом году составляет 11,1%, что соответствует прогнозу компании). Хотя вышедшие результаты могут оказать поддержку акциям компании в краткосрочной перспективе, мы сохраняем оценку "держать" с учетом довольно высокой рыночной стоимости компании. Акции "Аэрофлота" торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2023о, равным 4,8, что выше среднего показателя 4,3 за период до пандемии с 2015 по 2019 год".

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