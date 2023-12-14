Вероятен рост котировок нефти в краткосрочной перспективе - Freedom Finance Global

Вероятен рост котировок нефти в краткосрочной перспективе, считает старший аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Минэнерго США 13 декабря опубликовало позитивную для котировок статистику по нефти и нефтепродуктам за неделю, закончившуюся 8 декабря. Общие запасы включая нефть и нефтепродукты в США упали на впечатляющие 10 млн баррелей за неделю. На наш взгляд, в краткосрочной перспективе стоит ожидать роста котировок нефти. Рынок пока не заложил в цены продление сокращения объемов добычи странами ОПЕК+ в 2024 году, - отмечает эксперт в комментарии. - Игроки также проигнорировали усложнение ситуации с поставкой российских углеводородов по морю. По информации Reuters, США, ЕС и Великобритания требуют от Либерии, Маршалловых Островов и Панамы остановить перевозку российской нефти, продаваемой по ценам выше ценового потолка, танкерами под флагами данных стран".

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