Альфа-банк подтверждает прогноз подъема ставки ЦБР до 17% в пятницу, 15 декабря

Альфа-банк подтверждает прогноз подъема ключевой ставки ЦБ РФ до 17% годовых в пятницу, 15 декабря 2023 года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Как сообщил Росстат, инфляция за период с 5 по 11 декабря ускорилась до 0,2% н/н с 0,12% неделей ранее. Рост цен остается сильным, и на конец 2023 года мы ожидаем, что инфляция составит 7,5-7,7% г/г. Таким образом, подтверждаем свой прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 17% по итогам заседания 15 декабря", - указывают эксперты.

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