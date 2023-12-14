ПСБ по-прежнему пока не рекомендует покупать акции ОВК

Промсвязьбанк (ПСБ) в настоящее время по-прежнему не рекомендует покупать акции ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная Вагонная Компания"(ОВК), сообщается в обзоре аналитиков.

"13 декабря руководство банка "Траст" сообщило о продаже своей доли в "ОВК" (93,6%) и права требования по кредитам профильному инвестору. Детали сделки не раскрываются, однако глава банка в интервью сообщил об отсутствии планов по оферте миноритариям (из-за конвертации долга в капитал в рамках преимущественного права). Передача активов профильному инвестору, особенно вместе с капитализацией долга, может стать положительным моментом для компании. По-прежнему не рекомендуем бумаги компании для покупки, так как она выглядит слишком рискованно в настоящий момент", - пишет эксперт Екатерина Хейфец.

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