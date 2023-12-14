Возможен рост цены золота до $2300/унц. в 2024г - ПСБ

Возможен рост котировок золота до $2300 за тройскую унцию в 2024 году, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"ФРС США понизила прогнозы на 2024 год: по инфляции и росту ВВП незначительно, но заметно по ключевой ставке. Регулятор ждет, что по итогам следующего года ставка составит 4,6% (сентябрьский прогноз - 5,1%), по итогам 2025 года - 3,6% (ранее 3,9%). Регулятор признал устойчивость тренда на торможение инфляции, но исходит из того, что процесс будет плавным. Насколько он окажется прав и сможет ли инфляция удержаться от ухода под целевой уровень в 2% при все более вероятном торможении экономики США, покажет время, - пишут эксперты в обзоре. - Рынкам также становится очевидной перспектива дальнейшего снижения долларовых ставок. Уже в среду доходность 10-летних гособлигаций США впервые с августа опустилась ниже 4%, и, по нашим оценкам, в ближайшие один-два квартала уйдет еще ниже (в зону 3,5-3,7%). Это позволит раскрыть потенциал роста цены драгоценных металлов - бенефициаров снижения ставок. Ждем, что в течение следующего года золото вырастет до $2300 за тройскую унцию (+12%). Прогноз по приросту цены на серебро у нас еще более оптимистичный, так как котировкам около 10% только до исторического максимума ($26,34/унцию в мае 2023 года). Таким образом, инвестиции в драгоценные металлы в следующем году могут показать хорошую доходность при сравнительно небольшом риске".

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