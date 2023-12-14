"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент опубликовал в среду операционные результаты за ноябрь 2023 года. Пассажирооборот (выраженный в пассажиро-километрах) в ноябре вырос на 38% г/г. В ноябре-декабре восстановление ускорилось по сравнению с июнем-сентябрем. Критически важен рост среднего билета, чтобы компания могла монетизировать этот рост и переносить растущие расходы (топливо, аэропортовые сборы) в цену авиабилета. Однако об этом мы узнаем уже по итогам финансового квартала. Благодаря относительно высокой стоимости среднего билета "Аэрофлот" имеет более высокую маржу на международных рейсах. Рост международного сегмента позволяет улучшать средний чек. Также нужен дальнейший рост стоимости билета внутри России, хотя динамика стоимости авиаперелетов внутри страны находится под вниманием регуляторов, - пишут эксперты. - В целом отмечаем ряд благоприятных факторов для компании. Рентабельность, скорее всего, продолжит расти, хотя риски тоже присутствуют: невозможность оперативного перекладывать издержки в цену билета внутри страны (из-за внимания ФАС), потенциальный рост лизинговых и процентных платежей и прочие риски. Мы пока не склонны на основе данных пересматривать наш негативный взгляд на компанию".

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