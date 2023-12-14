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Рынок акций РФ утром подрос на внешнем оптимизме, рост МосБиржи сдерживается укреплением рубля

Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики, а также подросшей нефти (Brent поднялась к $75 за баррель). Рост индекса МосБиржи сдерживается укреплением рубля; инвесторы ожидают годовой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3039,43 пункта (+0,2%, в начале торгов индекс поднимался до 3057 пунктов), индекс РТС - 1070,18 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,1%.

Доллар просел до 89,47 рубля (-0,54 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,9%), акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,2% "префы").

Подешевели акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,1%).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" сохраняют краткосрочный прогноз по движению индекса МосБиржи в широком боковике в диапазоне 3000-3300 пунктов. Отскок от нижней границы подтвердил ее эффективность: раз у рынка есть на нее реакция, она с высокой вероятностью устоит при условии, что в ход не пойдут негативные фундаментальные катализаторы извне, полагают эксперты.

Между тем, укрепление рубля оказывает давление на индекс МосБиржи, к тому же приближается заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в пятницу, а значит, количество активно торгующих инвесторов будет сокращаться до кульминации - релиза или пресс-конференции совета директоров. Кроме того, четверг последний день, когда можно купить акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) для получения дивидендов, а значит, приближается дивидендный "гэп", что отразится на индексе МосБиржи, так как акции "ЛУКОЙЛа" обладают самым большим весом в индексе (более 16% - прим. ИФ). В США рынок продолжит восходящий тренд, хотя и меньшими темпами. Важно не забывать про серьезную перекупленность в американских индексах, которые снова выросли после заседания ФРС, отмечают эксперты "БКС МИ".

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) также отмечают, что инвесторы продолжат следить за итогами заседаний регуляторов - в четверг свои решения по ставке примут ЕЦБ и Банк Англии. Более жесткие по сравнению с ФРС сигналы могут поддержать дальнейшее укрепление евро и фунта к доллару. Четверг также отметится публикацией ноябрьских данных по розничным продажам в США, которые дадут сигналы о состоянии спроса. На российском рынке инвесторы будут отыгрывать заявления президента РФ с ежегодной пресс-конференции, полагают эксперты банка.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов, поддержать российский рынок должен позитив на мировых рынках, в частности, ощутимо растут цены на сырьевые товары. Низкие объемы торгов также могут позволить рынку продолжить рост.

Тем не менее, пока инвесторы не готовы возвращаться к активным покупкам, ожидая решения ЦБ РФ по ставке. Техническая картина по индексу МосБиржи улучшилась - индикатор удержался выше 3000 пунктов, что дает надежду на дальнейшее восстановление до конца года, считает аналитик.

Из отдельных бумаг Головинов отметил рост акций "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (+5,5% и +22% накануне - прим. ИФ) после новостей, что банк "Траст" полностью продал свой пакет акций профильному инвестору. Участники торгов надеются, что новый владелец в будущем выставит оферту, так как банку принадлежало 93,6% бумаг "Объединенной вагонной компании", отметил аналитик.

По словам эксперта ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ с утра пытается развить наметившееся восходящее движение благодаря более высоким ценам на сырьевые товары после "голубиных" сигналов от Федрезерва. Американский регулятор заметно смягчил тон в конце года, но для сохранения перспективы скорого снижения процентных ставок понадобится дальнейшее замедление инфляции в крупнейшей экономике мира.

В России основным событием дня станет "прямая линия" Владимира Путина, в то время как за рубежом будут ждать смягчения тона в том числе ЕЦБ и Банка Англии. Настроения в России в целом, вероятно, останутся осторожными, а среднесрочный нисходящий тренд пока не потерял актуальности, считает аналитик.

В США в среду индексы акций прибавили по 1,4% на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обновил максимум Dow Jones (+1,4%, до 37090 пунктов).

Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают уменьшения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 базисных пунктов (б.п.). Пятеро рассчитывают, что ставка будет опущена не менее чем на 100 б.п.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики. Он отметил, однако, что ФРС продолжает внимательно следить за инфляцией, которая не раз преподносила сюрпризы после пандемии COVID-19.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,5-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,5%).

Давление на японский рынок оказало укрепление иены, что негативно влияет на валютную выручку экспортеров. Инвесторы ожидают заседания Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе.

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают корректироваться вверх на данных о сокращении запасов в США по итогам второй недели подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в четверг составила $74,89 за баррель (+0,9% и +1,4% в среду), январская цена WTI - $69,98 за баррель (+0,8% и +1,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, эксперты прогнозировали сокращение нефтяных запасов на 0,65-2,7 млн баррелей.

Тем временем, ОПЕК в среду сохранила ожидания роста спроса на нефть в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки - до 102,11 млн б/с. В 2024 году прогнозируется увеличение потребления еще на 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с, сообщалось в ежемесячном отчете организации.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+8,8%), акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+4,5%), расписки "Циан" (+4,3%), бумаги "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,2%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,8%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+3,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,2%).

Подешевели после отсечки на бирже дивидендов акции инвестхолдинга SFI (MOEX: SFIN) (-8,1%, до 523 рублей; дивиденды за 9 месяцев 2023 года составляют 39,42 рубля на акцию).

Также снизились бумаги "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-1,6%), ПАО "Хендерсон" (SPB: HNFG) (-1,4%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 8,27 млрд рублей (из них 2,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 845,71 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 628,47 млн рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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