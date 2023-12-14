Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе ожиданий пятничного заседания ЦБ РФ, на котором ключевая ставка в очередной раз может быть повышена, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average обновил максимум. Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики. Он отметил, однако, что Федрезерв продолжает внимательно следить за инфляцией, которая не раз преподносила сюрпризы после пандемии COVID-19.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают уменьшения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 базисных пунктов (б.п.). Пятеро рассчитывают, что ставка будет опущена не менее чем на 100 б.п. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг, исключением выступает только Япония. Положительное влияние на настроения инвесторов оказал подъем американского рынка акций днем ранее на итогах заседания ФРС. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,7%. Давление на рынок оказывает укрепление иены. Кроме того, инвесторы ждут заседания Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК прибавил 1,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 подрос на 1,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг на данных о сокращении запасов в США по итогам второй недели подряд. Котировки февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составили $74,68 за баррель, что на 0,57% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов увеличилась на 1,4% - до $74,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром подорожали на 0,48% - до $69,8 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость выросла на 1,3% и составила $69,47 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. При этом они предполагали рост запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей. Респонденты S&P Global Commodity Insights ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Между тем ОПЕК в среду сохранила ожидания роста спроса на нефть в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки - до 102,11 млн б/с. В 2024 году прогнозируется увеличение потребления еще на 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с, сообщалось в ежемесячном отчете организации.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 декабря снизилась на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,789 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,007 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,17% и составил 104,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,15%, опустившись до 860,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (-0,85%), "АФК Система-1Р-24" (-0,82%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,65%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,54%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,3%) и "РЖД-001P-16R" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Энерготехсервис" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Компания установила ставки 1-24-го купонов бондов на уровне 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 17,52% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,2% от номинала будет погашено в даты выплат с 12-го по 23-й купоны, еще 49,6% номинала - в дату выплаты 24-го купона. В результате дюрация составит около 1,5 года.

Основной производитель подсолнечного масла в РФ "Юг Руси" полностью разместил 15-летний выпуск коммерческих облигаций серии КО-02 объемом 15,65 млрд рублей. Компания 13 декабря начала размещение двух выпусков коммерческих бондов - серии КО-01 объемом 30 млрд рублей сроком обращения 10 лет и серии КО-02 на 15,65 млрд рублей сроком обращения 15 лет. Купоны по выпускам будут переменными и ежемесячными с привязкой к ключевой ставке. Размер спреда к ключевой ставке пока не раскрывается. Организатором размещения и потенциальным приобретателем бумаг является Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 1,15%. Купоны по выпуску будут переменными. Длительность 1-го купона - 7 дней, 2-го купона - 23 дня, последующие купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ООО "Газпром капитал" установило финальный ориентир спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии БО-002P-11 на уровне 130 базисных пунктов и увеличило объем размещения с "не менее 30 млрд рублей" до 40 млрд рублей. Квартальные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Техразмещение запланировано на 19 декабря.

Оператор связи ООО "Унител" с 11:00 мск 14 декабря до 13:00 мск 18 декабря проведет сбор заявок инвесторов на приобретение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов составит 19% годовых, 5-8-го купонов - 17% годовых, 9-12-го купонов - 15% годовых. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 18,4% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будут предусмотрены ковенанты. "Унител" в ноябре зарегистрировал бессрочную программу облигаций объемом 10 млрд рублей.

ГК "Автодор" 22 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-21 объемом 1,6 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,94% годовых, купоны годовые. Срок обращения займа 27 лет. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей облигаций не раскрывается.

ПАО "Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001P-04 на уровне 0,1% годовых. Пятилетний выпуск облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке квартального купона 6,4% годовых до оферты с исполнением 27 декабря 2023 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 18 по 22 декабря.