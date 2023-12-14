.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 5,5%
Росстат сохранил оценку роста российской экономики в 3-м квартале на уровне 5,5%. При этом Росстат повысил оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь до 3,0% с предварительных 2,9%. Объем ВВП за 9 месяцев составил в текущих ценах 119,5 трлн руб.
 
Рост российского ВВП составит по итогам 2023 года 3,5% - Силуанов
Российский ВВП по итогам 2023 года вырастет на 3,5%, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью "Известиям". "Прошлый год был периодом серьезных решений и выбора приоритетов. (...) Мы поддержали людей и главные отрасли экономики, которые...
 
Малый бизнес просит ввести льготный режим уплаты штрафов за налоговые просрочки
Малый бизнес хочет продления льготного режима доначисления пеней за налоговую задолженность в 2024 г. С таким предложением президент "Опоры России" Александр Калинин обратился к министру финансов Антону Силуанову, пишут "Ведомости". Пени начисляются...
 
Производителям продуктов запретят использовать уменьшенную упаковку
Производителям социально значимых продуктов питания запретят использовать упаковку уменьшенного объема. Минпромторг готов рассмотреть поправки в технический регламент "О безопасности пищевой продукции" в части обязательного использования стандартных...
 
14 декабря 2023 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 14 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе ожиданий пятничного заседания ЦБ РФ, на котором ключевая ставка в очередной раз может быть повышена, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы уверенно выросли в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average обновил максимум. Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики. Он отметил, однако, что Федрезерв продолжает внимательно следить за инфляцией, которая не раз преподносила сюрпризы после пандемии COVID-19.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают уменьшения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 базисных пунктов (б.п.). Пятеро рассчитывают, что ставка будет опущена не менее чем на 100 б.п. Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг, исключением выступает только Япония. Положительное влияние на настроения инвесторов оказал подъем американского рынка акций днем ранее на итогах заседания ФРС. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,7%. Давление на рынок оказывает укрепление иены. Кроме того, инвесторы ждут заседания Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК прибавил 1,2%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 подрос на 1,7%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг на данных о сокращении запасов в США по итогам второй недели подряд. Котировки февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составили $74,68 за баррель, что на 0,57% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов увеличилась на 1,4% - до $74,26 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром подорожали на 0,48% - до $69,8 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость выросла на 1,3% и составила $69,47 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. При этом они предполагали рост запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей. Респонденты S&P Global Commodity Insights ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Между тем ОПЕК в среду сохранила ожидания роста спроса на нефть в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки - до 102,11 млн б/с. В 2024 году прогнозируется увеличение потребления еще на 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с, сообщалось в ежемесячном отчете организации.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 13 декабря снизилась на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,789 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,007 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,17% и составил 104,83 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,15%, опустившись до 860,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (-0,85%), "АФК Система-1Р-24" (-0,82%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,65%), а в лидерах повышения - облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,54%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,3%) и "РЖД-001P-16R" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Энерготехсервис" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Компания установила ставки 1-24-го купонов бондов на уровне 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 17,52% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,2% от номинала будет погашено в даты выплат с 12-го по 23-й купоны, еще 49,6% номинала - в дату выплаты 24-го купона. В результате дюрация составит около 1,5 года.

Основной производитель подсолнечного масла в РФ "Юг Руси" полностью разместил 15-летний выпуск коммерческих облигаций серии КО-02 объемом 15,65 млрд рублей. Компания 13 декабря начала размещение двух выпусков коммерческих бондов - серии КО-01 объемом 30 млрд рублей сроком обращения 10 лет и серии КО-02 на 15,65 млрд рублей сроком обращения 15 лет. Купоны по выпускам будут переменными и ежемесячными с привязкой к ключевой ставке. Размер спреда к ключевой ставке пока не раскрывается. Организатором размещения и потенциальным приобретателем бумаг является Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило финальный ориентир премии к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 1,15%. Купоны по выпуску будут переменными. Длительность 1-го купона - 7 дней, 2-го купона - 23 дня, последующие купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Техразмещение запланировано на 18 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ООО "Газпром капитал" установило финальный ориентир спреда к RUONIA 4-летних облигаций серии БО-002P-11 на уровне 130 базисных пунктов и увеличило объем размещения с "не менее 30 млрд рублей" до 40 млрд рублей. Квартальные купоны по выпуску переменные и рассчитываются по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Техразмещение запланировано на 19 декабря.

Оператор связи ООО "Унител" с 11:00 мск 14 декабря до 13:00 мск 18 декабря проведет сбор заявок инвесторов на приобретение дебютного 3-летнего выпуска облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов составит 19% годовых, 5-8-го купонов - 17% годовых, 9-12-го купонов - 15% годовых. Ориентирам соответствует доходность к погашению на уровне 18,4% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будут предусмотрены ковенанты. "Унител" в ноябре зарегистрировал бессрочную программу облигаций объемом 10 млрд рублей.

ГК "Автодор" 22 декабря начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-21 объемом 1,6 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,94% годовых, купоны годовые. Срок обращения займа 27 лет. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей облигаций не раскрывается.

ПАО "Группа "Черкизово" (MOEX: GCHE) установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001P-04 на уровне 0,1% годовых. Пятилетний выпуск облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке квартального купона 6,4% годовых до оферты с исполнением 27 декабря 2023 года. Период предъявления бумаг к оферте - с 18 по 22 декабря.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 декабря 2023 года 12:05
Возможен рост цены золота до $2300/унц. в 2024г - ПСБ
Возможен рост котировок золота до $2300 за тройскую унцию в 2024 году, что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "ФРС США понизила прогнозы на 2024 год: по инфляции и росту ВВП незначительно, но заметно по ключевой ставке....    читать дальше
.
14 декабря 2023 года 11:41
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Аэрофлота
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "Аэрофлота", сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент опубликовал в среду операционные результаты за ноябрь 2023 года. Пассажирооборот (выраженный в пассажиро-километрах) в ноябре вырос на 38% г/г. В ноябре-декабре...    читать дальше
.
14 декабря 2023 года 11:28
Рынок акций РФ утром подрос на внешнем оптимизме, рост МосБиржи сдерживается укреплением рубля
Москва. 14 декабря. Рынок акций РФ утром в четверг подрос на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики, а также подросшей нефти (Brent поднялась к $75 за баррель). Рост индекса МосБиржи сдерживается укреплением рубля; инвесторы ожидают годовой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.    читать дальше
.
14 декабря 2023 года 11:19
Котировки нефти обладают шансами на подъем выше $75/барр. - банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефти марки Brent могут вернуться на уровни выше $75 за баррель, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Смягчение риторики ФРС США привело к снижению индекса доллара DXY до августовских минимумов, что поддержало коррекционный рост нефтяных котировок. На стороне нефти также выступили...    читать дальше
.
14 декабря 2023 года 10:50
Доходности ОФЗ, скорее всего, вырастут в четверг еще на несколько базисных пунктов - SberCIB
ходности рублевых гособлигаций, скорее всего, вырастут на торгах в четверг еще на несколько базисных пунктов в преддверии пятничного заседания Банка России по ключевой ставке, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до 89 руб./$1 в...    читать дальше
.
14 декабря 2023 года 10:33
Наиболее вероятен подъем ставки ЦБР до 16% на заседании 15 декабря 2023г - ПСБ
Большинство индикаторов указывают на рост ключевой ставки по итогам заседания ЦБ РФ в пятницу, 15 декабря 2023 года; наиболее вероятно ее повышение на 100 б.п. (до 16% годовых), считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). 15 декабря состоится последнее в текущем году заседание совета директоров Банка...    читать дальше
.
14 декабря 2023 года 10:14
Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут прямая линия с президентом России, заседание ЕЦБ, статистика из США: - Президент РФ подведет итоги года: прямая линия с Владимиром Путиным; - Решение по...    читать дальше
.
14 декабря 2023 года 10:01
Индекс Мосбиржи может завершить торги четверга выше 3050п - ПСБ
Индекс Мосбиржи может завершить торговую сессию в четверг выше уровня в 3050 пунктов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Поддержать российский рынок должен позитив на мировых рынках, в частности, ощутимо растут цены на сырьевые товары. Низкие объемы торгов также могут...    читать дальше
.
14 декабря 2023 года 09:46
Акции АФК "Система" сохраняют инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции АФК "Система" остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Холдинговая корпорация АФК "Система" раскрыла консолидированные данные за третий квартал и девять месяцев 2023 года. По итогам девяти месяцев эмитент заработал своим...    читать дальше
.
14 декабря 2023 года 09:32
Уверенности в продолжении роста котировок нефти пока нет - БКС Экспресс
Уверенности в продолжении роста котировок нефти марки Brent пока нет, динамика сдержанная, участники рынка не спешат наращивать длинные позиции, говорится в комментарии экспертов БКС Экспресс. "Цены на нефть в среду выросли на фоне позитивной риторики ФРС США, стабильных прогнозов по спросу от...    читать дальше
.
14 декабря 2023 года 09:17
Индексу Мосбиржи важно продолжить рост или остаться на текущих уровнях в четверг - БКС Экспресс
Индексу Мосбиржи важно продолжить рост или хотя бы остаться на текущих уровнях на торгах в четверг, сообщается в аналитическом материале эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина. "Рост рынка акций в среду происходил на невысоких оборотах. В бумагах индекса Мосбиржи наторговали лишь на 38 млрд руб....    читать дальше
.
14 декабря 2023 года 09:10
Dow Jones обновил рекорд
Рынок акций США вырос в среду на итогах заседания ФРС. Фондовые индексы крупнейших стран АТР преимущественно растут в четверг. Нефть продолжает дорожать в четверг утром.    читать дальше
.
14 декабря 2023 года 09:04
Рубль укрепляется на старте торгов к доллару и стабилен к юаню на общем оптимизме и на ожиданиях решений ЦБ РФ
Москва. 14 декабря. Доллар США снижается, юань почти стабилен на Московской бирже утром в четверг, рубль укрепляется с учетом оптимизма на мировых рынках и на прогнозах итогов предстоящего заседания ЦБ России, на котором ожидается очередное повышение ключевой процентной ставки.    читать дальше
.
13 декабря 2023 года 19:45
Рубль в среду развернулся вниз к доллару и растерял рост к евро перед ключевыми событиями недели
Москва. 13 декабря. Доллар США отыграл потери первой половины дня и перешел к повышению на Московской бирже по итогам среды, евро и китайский юань продолжили снижение, хотя и менее заметными темпами. Рубль лишь немного повысился к бивалютной корзине с учетом смешанной динамики в основных парах и в ожидании ключевых событий недели - заседания Банка России, на котором прогнозируется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), и "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина.    читать дальше
.
13 декабря 2023 года 19:28
Рынок акций РФ в среду подрос в рамках коррекции после снижения начала недели, индекс МосБиржи превысил 3030п
Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ в среду умеренно подрос в рамках коррекции после снижения с начала недели, отскоку способствовали подорожавшая нефть (Brent превысила $74 за баррель) и стабилизация внешних фондовых площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи превысил 3030 пунктов во главе с бумагами "Русала" и ВТБ.    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.