Котировки нефти обладают шансами на подъем выше $75/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent могут вернуться на уровни выше $75 за баррель, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Смягчение риторики ФРС США привело к снижению индекса доллара DXY до августовских минимумов, что поддержало коррекционный рост нефтяных котировок. На стороне нефти также выступили данные от Минэнерго США, указавшие на более сильное, чем ожидалось, снижение запасов нефти за неделю. Последние сигналы от ФРС улучшают перспективы спроса на нефть, и котировки могут попробовать вернуться выше $75 за баррель", - пишут эксперты в комментарии.

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