Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут прямая линия с президентом России, заседание ЕЦБ, статистика из США:

- Президент РФ подведет итоги года: прямая линия с Владимиром Путиным;

- Решение по монетарной политике ЕЦБ;

- Розничные продажи в США в ноябре;

- Недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США.

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