Индекс Мосбиржи может завершить торги четверга выше 3050п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может завершить торговую сессию в четверг выше уровня в 3050 пунктов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Поддержать российский рынок должен позитив на мировых рынках, в частности, ощутимо растут цены на сырьевые товары. Низкие объемы торгов также могут позволить фондовому рынку продолжить рост", - отмечает эксперт в комментарии.

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