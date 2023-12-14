Акции АФК "Система" сохраняют инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции АФК "Система" остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Холдинговая корпорация АФК "Система" раскрыла консолидированные данные за третий квартал и девять месяцев 2023 года. По итогам девяти месяцев эмитент заработал своим акционерам 2,42 рубля чистой прибыли на акцию или 15,7% акционерной доходности. По итогам года мы ждем от компании более 27 млрд рублей чистой прибыли, что эквивалентно 2,85 рубля прибыли на акцию или 18,5% доходности акционеров, - указывают эксперты в комментарии. - В 2024 и 2025 годах АФК должна погасить либо рефинансировать по 350-370 млрд рублей в год, что при высокой процентной ставке может быть непросто. Основной долг принадлежит "МТС" и корпоративному центру. Рефинансирование долга дочерних обществ под более высокую ставку может снизить денежный поток для материнской компании. Однако первичное размещение акций дочерних предприятий может решить вопрос с долгом. На текущий момент акции АФК "Система" продолжают входить в наш модельный портфель для долгосрочного инвестора и, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательными для покупки".

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