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Главная / Мнения аналитиков / Акции АФК "Система" сохраняют инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
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14 декабря 2023 года 09:46
Акции АФК "Система" сохраняют инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции АФК "Система" остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Холдинговая корпорация АФК "Система" раскрыла консолидированные данные за третий квартал и девять месяцев 2023 года. По итогам девяти месяцев эмитент заработал своим акционерам 2,42 рубля чистой прибыли на акцию или 15,7% акционерной доходности. По итогам года мы ждем от компании более 27 млрд рублей чистой прибыли, что эквивалентно 2,85 рубля прибыли на акцию или 18,5% доходности акционеров, - указывают эксперты в комментарии. - В 2024 и 2025 годах АФК должна погасить либо рефинансировать по 350-370 млрд рублей в год, что при высокой процентной ставке может быть непросто. Основной долг принадлежит "МТС" и корпоративному центру. Рефинансирование долга дочерних обществ под более высокую ставку может снизить денежный поток для материнской компании. Однако первичное размещение акций дочерних предприятий может решить вопрос с долгом. На текущий момент акции АФК "Система" продолжают входить в наш модельный портфель для долгосрочного инвестора и, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательными для покупки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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