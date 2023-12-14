Уверенности в продолжении роста котировок нефти пока нет - БКС Экспресс

Уверенности в продолжении роста котировок нефти марки Brent пока нет, динамика сдержанная, участники рынка не спешат наращивать длинные позиции, говорится в комментарии экспертов БКС Экспресс.

"Цены на нефть в среду выросли на фоне позитивной риторики ФРС США, стабильных прогнозов по спросу от ОПЕК, а также признаков восстановления спроса в еженедельной отраслевой статистике EIA.В Красном море боевики йеменских хуситов обстреляли нефтяной танкер - эта новость повысила оценку риска перебоев с поставками из региона, что послужило дополнительным фактором роста краткосрочного характера, однако переоценивать важность этого события не стоит, - отмечают аналитики. - Фьючерсы на нефть марки Brent отскочили от минимумов, но динамика выглядит очень сдержанной. Участники рынка не спешат наращивать длинные позиции, поскольку нет уверенности, что рост продолжится. В четверг в фокусе внимания будет очередной отчет от МЭА. Он замыкает ежемесячный цикл обновления прогнозов от трех крупнейших аналитических домов и обычно сильнее всего влияет на котировки".

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