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14 декабря 2023 года 09:32
Уверенности в продолжении роста котировок нефти пока нет - БКС Экспресс
Уверенности в продолжении роста котировок нефти марки Brent пока нет, динамика сдержанная, участники рынка не спешат наращивать длинные позиции, говорится в комментарии экспертов БКС Экспресс. "Цены на нефть в среду выросли на фоне позитивной риторики ФРС США, стабильных прогнозов по спросу от ОПЕК, а также признаков восстановления спроса в еженедельной отраслевой статистике EIA.В Красном море боевики йеменских хуситов обстреляли нефтяной танкер - эта новость повысила оценку риска перебоев с поставками из региона, что послужило дополнительным фактором роста краткосрочного характера, однако переоценивать важность этого события не стоит, - отмечают аналитики. - Фьючерсы на нефть марки Brent отскочили от минимумов, но динамика выглядит очень сдержанной. Участники рынка не спешат наращивать длинные позиции, поскольку нет уверенности, что рост продолжится. В четверг в фокусе внимания будет очередной отчет от МЭА. Он замыкает ежемесячный цикл обновления прогнозов от трех крупнейших аналитических домов и обычно сильнее всего влияет на котировки". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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