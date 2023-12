Dow Jones обновил рекорд

Рынок акций США вырос в среду на итогах заседания ФРС. Фондовые индексы крупнейших стран АТР преимущественно растут в четверг. Нефть продолжает дорожать в четверг утром.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average обновил максимум.

Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают уменьшения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 базисных пунктов (б.п.). Пятеро рассчитывают, что ставка будет опущена не менее чем на 100 б.п.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики. Он отметил, однако, что ФРС продолжает внимательно следить за инфляцией, которая не раз преподносила сюрпризы после пандемии COVID-19.

"Если у кого-то были опасения, что Федрезерв будет удерживать ставку слишком высокой слишком долго и это приведет к рецессии в экономике, то теперь подобные опасения снизились", - отмечает главный экономист MFS Investment Management Эрик Вайсман, слова которого приводит Market Watch.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones в среду стали акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) (+7,4%), Home Depot Inc. (SPB: HD) (+3,1%), а также Dow Inc. (SPB: DOW) (+3%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+2,9%) и Caterpillar (SPB: CAT) (+2,5%).

Стоимость бумаг Tesla (SPB: TSLA) Inc. поднялась на 1%, несмотря на информацию о том, что компания отзывает свыше 2 млн электромобилей из-за проблем с автоматическим рулевым управлением.

Капитализация издателя видеоигр Take-Two Interactive Software (SPB: TTWO) увеличилась на 3,8% на информации о том, что бумаги компании будут включены в расчет фондового индекса Nasdaq 100 c 18 декабря.

Цена акций Pfizer Inc. (SPB: PFE) упала на 6,7% на фоне разочаровывающих прогнозов фармкомпании на 2024 год. Pfizer рассчитывает получить выручку в диапазоне $58,5-61,5 млрд, чистую прибыль в расчете на акцию - $2,05-2,25. Опрошенные FactSet эксперты оценивают первый показатель в среднем в $62,6 млрд, второй - $3,17 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 512,3 пункта (1,4%) и составил 37090,24 пункта.

Standard & Poor''s 500 вырос на 63,39 пункта (1,37%) - до 4707,09 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 200,57 пункта (1,38%) и составил 14733,96 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг, исключением выступает только Япония.

Положительное влияние на настроения инвесторов оказал подъем американского рынка акций днем ранее на итогах заседания Федеральной резервной системы.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК уменьшился на 0,7%. Давление на рынок оказывает укрепление иены. Кроме того, инвесторы ждут заседания Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе.

Подорожание японской нацвалюты негативно влияет на валютную выручку экспортеров. По этой причине снижаются котировки акций автопроизводителей Toyota Motor (-4,1%), Nissan Motor (-5,5%), Mitsubishi Motors (-6,9%), Mazda Motor (-5,9%), Subaru (-5,6%), а также Sony Group (-1,2%).

Кроме того, дешевеют акции представителей финансовой сферы, включая Mitsubishi UFJ (-3,5%) и Sumitomo Mitsui Financial Group (-4,7%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:26 МСК увеличился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%.

Haier Smart Home объявила о покупке у Carrier Global бизнеса по производству холодильного оборудования за $640 млн. Сделку, которая будет оплачена акциями, планируется закрыть во втором полугодии 2024 года. Бумаги Haier Smart Home в Шанхае подорожали на 0,3%.

В число лидеров повышения на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя электрооборудования Techtronic Industries Co., подорожавшие на 8,5%, фармацевтической Wuxi Biologics - на 6,1%, чипмейкера Sunny Optical Technology Group - на 5,2%, производителя компьютеров Lenovo - на 4,7%, выпускающей потребительскую электронику Xiaomi (SPB: 1810) - на 4,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК прибавил 1,2%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 0,4%, сталелитейной Posco - на 2%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,4%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 1,3%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 увеличился на 1,7%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,8% и 0,4% соответственно. Цена акций других представителей данной отрасли Alumina и Pilbara Minerals подскочила на 8,7% и 8,6% соответственно.

Кроме того, подорожали бумаги крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia - на 1,3%, Westpac Banking - на 0,7%, ANZ - на 1%, Macquarie- на 3,5%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг на данных о сокращении запасов в США по итогам второй недели подряд.

Котировки февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 мск составляли $74,59 за баррель, что на $0,33 (0,44%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов увеличилась на $1,02 (1,4%) - до $74,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром подорожали на $0,21 (на 0,3%) - до $69,68 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость выросла на $0,86 (на 1,3%) и составила $69,47 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. При этом они предполагали рост запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.

Респонденты S&P Global Commodity Insights ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Между тем ОПЕК в среду сохранила ожидания роста спроса на нефть в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки - до 102,11 млн б/с. В 2024 году прогнозируется увеличение потребления еще на 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с, сообщалось в ежемесячном отчете организации.