Индексу Мосбиржи важно продолжить рост или остаться на текущих уровнях в четверг - БКС Экспресс

Индексу Мосбиржи важно продолжить рост или хотя бы остаться на текущих уровнях на торгах в четверг, сообщается в аналитическом материале эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Рост рынка акций в среду происходил на невысоких оборотах. В бумагах индекса Мосбиржи наторговали лишь на 38 млрд руб. против 69-80 млрд в предыдущие сессии снижения. То есть можно сделать предположение, что подъем обеспечен не притоком новых покупателей, а лишь приостановкой прежних крупных распродаж. По традиции в первую фазу отскока сильнее всего растут акции с высоким коэффициентом Бета. В последнее время это были представители транспортного и IT секторов. Именно эти два отраслевых индекса в среду и показали опережающую динамику, а также могут сохранить импульс и четверг", - указывает аналитик.

"По индексу Мосбиржи ключевые уровни пока не меняются. Снизу поддержка находится на 2985-3000 пунктов. Этот рубеж сдерживает рынок от ускорения распродаж в сторону нижней границы годового растущего тренда, которая расположена на 2940-2945 пунктах. Сверху каких-либо значимых уровней сопротивления поблизости нет. Следующие препятствия - лишь на 3240 пунктах, - пишет Карпунин в обзоре. - В четверг для индекса крайне важно продолжить тенденцию среды или хотя бы удержаться на текущих уровнях. Дело в том, что четверг - последний день для попадания в реестр акционеров "ЛУКОЙЛа" для получения промежуточных дивидендов (447 руб.). В пятницу в них ожидается "гэп" вниз на 5,5-6%. Падение такой тяжеловесной акции отнимет у индекса Мосбиржи примерно 25-30 пунктов. Поэтому, чтобы индекс не вышел из боковика и не сработали технические триггеры для ускорения распродаж, желательно остаться выше 3010-3020 пунктов".

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