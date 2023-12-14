Рубль укрепляется на старте торгов к доллару и стабилен к юаню на общем оптимизме и на ожиданиях решений ЦБ РФ

Москва. 14 декабря. Доллар США снижается, юань почти стабилен на Московской бирже утром в четверг, рубль укрепляется с учетом оптимизма на мировых рынках и на прогнозах итогов предстоящего заседания ЦБ России, на котором ожидается очередное повышение ключевой процентной ставки.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 89,56 руб./$1 (-45,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 33,76 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,2 коп. - до 12,53 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта на старте торгов в четверг демонстрирует оптимистичный настрой вместе с внешними фондовыми площадками и растущей нефтью, а также в ожидании заседания Банка России. По прогнозам аналитиков, повышение ключевой ставки может быть в пределах 100-200 базисных пунктов, до 16-17% годовых.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью, опубликованном в четверг в газете "Известия", заявил, что министерство не использует курс национальной валюты для пополнения бюджета.

"Мы не используем курс валюты для того, чтобы пополнить бюджет. Руководствуемся теми прогнозами, которые заложили при подготовке трехлетнего финансового плана - это 90 рублей за доллар", - сказал министр.

По его словам, Минфин не стремится ослабить или укрепить рубль - "курс плавающий, но он должен быть прогнозируемым как для населения, так и для участников внешнеэкономической деятельности".

"Наша задача - обеспечить снижение волатильности курса. Для этого был введен контроль за возвратом валютной выручки, установлен мониторинг за ее продажей на нашем валютном рынке", - отметил Силуанов.

"Даже работа подкомиссии по иностранным инвестициям руководствуется в своей деятельности тем, чтобы валютный рынок был устойчивым", - добавил он.

Важным событием недели стало заседание Федрезерва США. Регулятор сохранил процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. В сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) говорится, что решение было принято единогласно. Ставка находится на максимальном уровне за 22 года.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл по итогам заседания заявил, что инфляция в США по-прежнему высокая, и Федеральная резервная система (ФРС) твердо привержена тому, чтобы вернуть ее к 2%. По его словам, Федрезерв готов к ужесточению денежно-кредитной политики в случае необходимости. Руководство американского ЦБ не снимает с повестки дня возможность дальнейшего повышения ставок, но это уже не является базовым сценарием, как это было 60 или 90 дней назад.

Пауэлл сказал также, что руководство Федрезерва обсуждало время начала сокращения процентных ставок на декабрьском заседании. Решение о том, когда снижать стоимость заимствований, будет принято на основе всей совокупности данных.

"Инфляция снизилась со своих максимумов, и это произошло без значительного роста безработицы. Это очень хорошая новость", - сказал Пауэлл.

Он ожидает, что некоторое замедление экономического роста приведет к дальнейшему сокращению спроса на рабочую силу и приведет рынок труда к более сбалансированному состоянию.

При этом ФРС улучшила прогноз роста экономики США на 2023 год до 2,6% с ожидавшихся в сентябре 2,1%, ухудшив при этом прогноз на 2024 год - до 1,4% с 1,5%.

Нефтяные котировки растут на свежих данных о запасах топлива и прогнозах спроса. ОПЕК сохранила ожидания роста спроса на нефть в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки - до 102,11 млн б/с, а в 2024 году прогнозируется увеличение потребления нефти еще на 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

ОПЕК отмечает, что экономический рост, наблюдаемый в первых трех кварталах этого года в большинстве ключевых экономик, оказался лучше, чем ожидалось. При этом глобальный экономический прогноз на 2023 год ожидается на уровне 2,9%. Прогнозируется, что устойчивый глобальный экономический рост продолжится и в 2024 году будет на уровне 2,6%.

Предварительные данные за октябрь показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились в месячном исчислении на 12,8 млн баррелей - до 2,818 млрд баррелей. Таким образом, они были на 128 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+).

В частности, запасы нефти выросли на 11 млн баррелей - до 1,342 млрд баррелей, но нефтепродуктов снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 23,8 млн баррелей, до 1,476 млрд барр.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей.

Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,48 за баррель, что на 0,30% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,59 за баррель, что на 0,17% выше итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг преобладает позитивная динамика за исключением Японии: китайский CSI 300 растет на 0,25%, японский Nikkei 225 уменьшился на 1,10%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,95%, южнокорейский Kospi поднялся на 1,06%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 1,59%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 укрепился на 1,37%.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в среду на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones Industrial Average обновил максимум.

Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают уменьшения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 базисных пунктов (б.п.). Пятеро рассчитывают, что ставка будет опущена не менее чем на 100 б.п.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.