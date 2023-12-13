Рубль в среду развернулся вниз к доллару и растерял рост к евро перед ключевыми событиями недели

Москва. 13 декабря. Доллар США отыграл потери первой половины дня и перешел к повышению на Московской бирже по итогам среды, евро и китайский юань продолжили снижение, хотя и менее заметными темпами. Рубль лишь немного повысился к бивалютной корзине с учетом смешанной динамики в основных парах и в ожидании ключевых событий недели - заседания Банка России, на котором прогнозируется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), и "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина.

Курс доллара США составил 90,01 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,05 руб./EUR1, подешевев на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 6,8 копейки, до 93,18 руб. Курс китайского юаня снизился на 1,9 копейки - до 12,51 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги среды небольшой смешанной динамикой после роста в предыдущие несколько дней и в ожидании ключевых событий недели - решения Банка России по ключевой ставке и "Прямой линии" президента Путина. Глава России подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны в прямом эфире в четверг, 14 декабря. Ожидается, что Путин прокомментирует ситуацию относительно курса рубля.

Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 15 декабря, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Аналитики ждут повышения ключевой ставки в пределах 100-200 базисных пунктов, до 16-17% годовых.

На этой неделе внимание инвесторов приковано к заседаниям и других ведущих центробанков мира. В среду итоги встречи руководства подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, в четверг - Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Ожидается, что все три ЦБ оставят процентные ставки на многолетних максимумах, пишет Trading Economics.

Сильнее всего трейдеры ждут сигналов о дальнейшем направлении политики от ФРС. Рынок пересматривает прогнозы в отношении сроков снижения ставки Федрезервом после опубликованных накануне статданных, показавших устойчивость базовой инфляции в США. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры теперь считают более вероятным ее уменьшение в мае, а не в марте, по данным CME FedWatch.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 3,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,2% в октябре. Базовая инфляция (индекс Core CPI), не учитывающая стоимость продуктов и энергоносителей, осталась на октябрьском уровне в 4%.

Итоги заседания Федрезерва будут обнародованы в 22:00 МСК. Пресс-конференция председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла начнется в 22:30 МСК.

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-ноябре 2023 года составило $50,5 млрд, что в 4,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($223,0 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

В ноябре 2023 года профицит текущего счета, по предварительной оценке ЦБ РФ, составил $4,3 млрд после профицита $4,9 млрд в октябре (эта оценка уточнена - в ноябре ЦБ сообщал о профиците $11,2 млрд).

Как отмечается в комментарии ЦБ, снижение оценки экспорта в октябре связано с меньшими физическими объемами экспорта по отдельным товарам согласно фактическим данным таможенной статистики по сравнению с предварительными оценками, основанными на экстраполяции значений предшествующих месяцев.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первые 11 месяцев 2023 года снизилось в 2,7 раза, до $109,0 млрд, по сравнению с $290,4 млрд за аналогичный период 2022 года.

Профицит торгового баланса в ноябре снизился до $8,4 млрд после $9,4 млрд в октябре (предварительно оценивался в $14,3 млрд).

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в конце октября, при среднегодовой цене нефти марки Brent $83 за баррель профицит счета текущих операций по итогам 2023 года ожидается в размере $60 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $122 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $31 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - также $31 млрд.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду незначительно подешевела к доллару и умеренно укрепилась относительно евро. "Определенное давление на рубль может продолжать оказывать дешевеющая нефть - в среду ближайший фьючерс на Brent снова обновил минимум с 28 июня этого года, в моменте опустившись в цене ниже $72,5 за баррель. ОПЕК в своем декабрьском ежемесячном отчете сохранил прогнозы роста мирового спроса на нефть в текущем и следующем годах - организация ожидает роста на 2,5 млн баррелей в сутки (б/с) в текущем году и 2,2 млн б/с по итогам 2024 года - до 104,4 млн б/с. В среду участники рынка ждут итогов заседания ФРС. На фоне снижения инфляции в США в ноябре до 3,1% г/г на рынке сохраняется уверенность в том, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики в США завершен, а процентная ставка сегодня останется на уровне 5,25-5,5%. Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам заседания может укрепить уверенность в завершении цикла ужесточения ДКП, однако умерить излишний оптимизм рынка относительно возможных сроков снижения ставки. В пятницу решение по ключевой ставке примет Банк России. Ожидаем, что регулятор будет действовать в соответствии с рыночным консенсусом и повысит ставку на 100 б.п. - до 16%. Рост инфляционных ожидания в ноябре до 12,2%, а также самой инфляции, которая, согласно недельным данным Росстата, в начале декабря находилась чуть выше 7,5% г/г, являются факторами в пользу повышения ставки, однако снижение объемов кредитования физических лиц в ноябре - по предварительным данным Frank RG, объемы снизились к октябрю во всех сегментах - может удержать ЦБ от более жестких действий", - говорит Беспалов.

"Рубль после стартовой просадки быстро восстановился и некоторое время продолжал укрепляться. Затем произошло несколько заметных коррекционных попыток, но они не получили развития. Во второй половине торгов рубль усилил восходящую динамику: доллар впервые с начала месяца приблизился к 89,5 руб., евро достиг 96,7 руб. Сырьевой фактор по-прежнему не препятствует подорожанию рубля. Нефтяные цены периодически обновляют полугодовые минимумы, хотя в начале основной российской сессии перешли к быстрому восстановлению. Если нефть останется недалеко от текущих относительно низких уровней, то это способно негативно сказаться на курсе рубля минимум через несколько недель из-за лага во времени между изменением конъюнктуры сырьевого рынка и объема российской экспортной выручки", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Темпы подъема нефтяных котировок ускорились в ходе торгов в среду после публикации еженедельных данных об изменении запасов топлива в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 1,31% - до $74,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 1,35% и составили $69,52 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило министерство энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. Респонденты S&P Global Commodity Insights ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 1,228 млн баррелей за неделю, которая завершилась 8 декабря.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 14 декабря на 32,32 копейки, до 89,8926 руб./$1, и уменьшил курс евро на 45,3 копейки, до 96,95 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду уменьшился на 41,88 копейки по отношению ко вторнику и составил 89,8284 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 32,5 копейки и составил 89,8652 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 710,29 млн, из которых $447,124 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 263,166 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 44,26 копейки, до 96,919 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 44,0 копейки, до 96,9416 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR537,276 млн, из которых EUR171,281 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR365,995 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 12 декабря поднялась на 2 базисных пункта - до 15,0% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 1 базисный пункт - также до 15,0% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,91% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 11,69% годовых.