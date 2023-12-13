Цены на газ в Европе будут колебаться этой зимой в рамках $350-500 за тыс. куб. м - Freedom Finance Global

Цены на газ в Европе будут колебаться этой зимой в рамках $350-500 за тыс. куб. м, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Основной причиной обвала цены на газ является тёплая зима в северной и центральное Европе со средней температурой выше климатической нормы декабря, - отмечает эксперт. - При этом заполненность европейских подземных хранилищ газа остаётся высокой. К началу зимы в Европе ПХГ были заполнены почти на 100%, а из-за тёплой погоды газ из хранилищ расходуется очень медленно. Если тёплая погода в Европе будет сохраняться всю зиму, спрос на газ останется невысоким, что будет оказывать понижающее давление на цены. В МЭА ожидают, что начало весны Евросоюз встретит с заполненными на 59% хранилищами газа, что является очень существенным показателем низкого спроса. Однако похолодание даже до климатической нормы может резко изменить сложившийся на газовом рынке Европы тренд и увеличить расходование газа из ПХГ, а также импорт. По нашему прогнозу, этой зимой в Европе цены на газ могут колебаться в рамках $350-500 за тысячу кубометров".

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