Акции АЛРОСА и Газпром нефти могут упасть в ближайшее время - "БКС МИ"

Акции "АЛРОСА" и "Газпром нефти" могут упасть в ближайшее время, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Котировки акций алмазодобывающей компании последние дни росли против рынка, - пишут эксперты. - . Но, поскольку ранее они были под давлением, некоторый отскок даже при слабом рынке удивления не вызывает. При этом мы фундаментально сохраняем негативный взгляд на бумагу ввиду слабости ценовой конъюнктуры на рынке алмазов, кроме того, G7 ввела прямой запрет на алмазы из РФ с 1 января, хотя его быстрая фактическая реализация и вызывает сомнения. Технически цена почти достигла максимума, зафиксированного после очистки от дивидендов. Есть перекупленность по сигналам RSI на часовом и четырехчасовом графиках. Вполне возможен откат с текущих уровней чуть ниже 70 руб.".

Акции "Газпром нефти" держались лучше рынка в последнюю волну снижения, напоминают в "БКС МИ". С одной стороны, поддержку оказывают ожидаемые дивиденды. С другой - отсечка приближается, и за ней последует внушительный дивидендный гэп. Кроме того, цены на нефть заметно просели, а рубль держится ниже 90 руб./$1. Аналитики считают справедливой оценкой - 810 руб. за акцию, и сюда котировки могут прийти еще до отсечки, полагают они.

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