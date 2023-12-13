"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции НОВАТЭКа

Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1615 рублей на февраль 2024 года, что предполагает потенциал роста 7% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

Эксперты ожидают позитивную динамику акций "НОВАТЭК" в ближайшие три месяца на фоне новостей о запуске первой линии проекта "Арктик СПГ-2". В позитивном сценарии потенциальная цена акции, по оценкам аналитиков, может составить 1615 рублей за бумагу. К рискам инвестидеи эксперты отнесли снижение цен на нефть и газ, а также укрепление рубля.

"С локального пика в октябре акции компании снизились с 1755 до 1505 рублей на 13 декабря. Это также является дополнительным позитивным фактором, который дает возможность приобрести акции компании по более выгодной цене, чем несколько месяцев ранее", - подчеркивается в комментарии.

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