.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Риски продолжения снижения индекса Мосбиржи сохраняются - "Открытие Инвестиции"
.
13 декабря 2023 года 18:00
Риски продолжения снижения индекса Мосбиржи сохраняются - "Открытие Инвестиции"
Индекс Мосбиржи в целом пока сохраняет потенциал дальнейшего снижения, считает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. "Российский рынок акций смог выйти в плюс к середине торгов в среду. Уровень 3000 пунктов по индексу Мосбиржи в большей степени является психологическим, чем техническим. Во всяком случае, попытки отскока от этой линии предпринимаются второй день подряд, но объемы торгов остаются низкими, что не подтверждает разворотный момент. Соответственно, отсутствие массового покупателя на этих значениях пока не отменяет возможность дальнейшего движения вниз", - указывает Кочетков в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
13 декабря 2023 года 19:45
Москва. 13 декабря. Доллар США отыграл потери первой половины дня и перешел к повышению на Московской бирже по итогам среды, евро и китайский юань продолжили снижение, хотя и менее заметными темпами. Рубль лишь немного повысился к бивалютной корзине с учетом смешанной динамики в основных парах и в ожидании ключевых событий недели - заседания Банка России, на котором прогнозируется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП), и "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина. читать дальше
.13 декабря 2023 года 19:28
Рынок акций РФ в среду подрос в рамках коррекции после снижения начала недели, индекс МосБиржи превысил 3030п
Москва. 13 декабря. Рынок акций РФ в среду умеренно подрос в рамках коррекции после снижения с начала недели, отскоку способствовали подорожавшая нефть (Brent превысила $74 за баррель) и стабилизация внешних фондовых площадок в ожидании итогов заседания Федрезерва США по ключевой ставке. Индекс МосБиржи превысил 3030 пунктов во главе с бумагами "Русала" и ВТБ. читать дальше
.13 декабря 2023 года 18:48
Акции "АЛРОСА" и "Газпром нефти" могут упасть в ближайшее время, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Котировки акций алмазодобывающей компании последние дни росли против рынка, - пишут эксперты. - . Но, поскольку ранее они были под давлением, некоторый отскок даже при слабом рынке... читать дальше
.13 декабря 2023 года 18:29
Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции "НОВАТЭКа" с целевой ценой 1615 рублей на февраль 2024 года, что предполагает потенциал роста 7% с текущих уровней, сообщается в комментарии. Эксперты ожидают позитивную динамику акций "НОВАТЭК" в ближайшие три месяца на фоне... читать дальше
.13 декабря 2023 года 17:40
"Финам" рекомендует держать акции "Газпром нефти" с прогнозной стоимостью на уровне 749,1 рубля за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 11,8%, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана. "На фоне неожиданного увеличения нормы выплат... читать дальше
.13 декабря 2023 года 17:04
Вероятна нейтральная динамика котировок акций АФК "Система" ввиду отсутствия явных краткосрочных драйверов, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова. "По нашим оценкам, сейчас акции эмитента торгуются с дисконтом около 50% к чистой... читать дальше
.13 декабря 2023 года 16:30
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "держать" для акций ГК "Самолет", сообщается в комментарии старшего аналитика Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева. "Эмитент на мероприятии Big Day во вторник представил предварительные итоги 2023 года и планы на 2024 год. Оценка продаж... читать дальше
.13 декабря 2023 года 15:52
Дальнейшее снижение котировок акций Oracle Corp. маловероятно, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Компания во вторник потеряла 12,4% рыночной капитализации в связи с опасениями инвесторов относительно продолжающегося второй квартал подряд замедления роста выручки облачного бизнеса... читать дальше
.13 декабря 2023 года 15:36
Рубль днем продолжает умеренно укрепляться к основным валютам в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ
Москва. 13 декабря. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в среду; рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором прогнозируется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). читать дальше
.13 декабря 2023 года 15:21
Вероятность сохранения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США на уровне 5,25-5,5% по итогам декабрьского заседания очень высока, при этом, возможно, данный уровень будет максимальным в текущем цикле смягчения ДКП, считает ведущий аналитик "Финама" Александр... читать дальше
.13 декабря 2023 года 14:50
Акции АФК "Система" остаются в сильном долгосрочном нисходящем тренде, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Система в среду представила умеренно позитивные финансовые результаты по МСФО за 3К23, согласно которым выручка увеличилась на 18,2% г/г, до... читать дальше
.13 декабря 2023 года 14:22
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций ГК "Самолет" на уровне 5300 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой. "Самолёт" провёл пресс-конференцию Big Day о результатах работы за год. По итогам 2023 года ожидается прирост выручки в 1,5 раза г/г, до ~300 млрд... читать дальше
.13 декабря 2023 года 13:41
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс" с целевой ценой на уровне 10310 рублей на бумагу, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова. "Акции "Полюса" в последние месяцы обогнали ключевые индексы, что, на наш взгляд, связано с инициацией масштабной... читать дальше
.13 декабря 2023 года 13:18
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1380 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,8%, стоп-приказ: 1190 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания заявила, что по итогам... читать дальше
.13 декабря 2023 года 12:52
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CF Industries Holdings с целью $79,6 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,35%, стоп-приказ: $72, говорится в комментарии инвестиционной компании. 1 ноября компания опубликовала... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.