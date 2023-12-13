Рубль днем продолжает умеренно укрепляться к основным валютам в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Москва. 13 декабря. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем в среду; рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании пятничного заседания Банка России, на котором прогнозируется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП).

Курс доллара США составил 89,79 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 20,75 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 96,84 руб./EUR1, подешевев на 38,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 28,63 копейки, до 92,96 руб. Курс китайского юаня снизился на 3,85 копейки - до 12,49 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подрастает к основным валютам в ходе дневных торгов в ожидании решения Банка России по ключевой ставке и "Прямой линии" президента РФ Владимира Путина. Глава России подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей России в прямом эфире в четверг, 14 декабря. Ожидается, что Путин прокомментирует ситуацию относительно курса рубля.

Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 15 декабря, по его итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Аналитики ждут повышения ключевой ставки в пределах 100-200 базисных пунктов, до 16-17% годовых.

На этой неделе внимание инвесторов приковано к заседаниям и других ведущих центробанков мира. В среду итоги встречи руководства подведет Федеральная резервная система (ФРС) США, в четверг - Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Англии. Ожидается, что все три ЦБ оставят процентные ставки на многолетних максимумах, пишет Trading Economics.

Сильнее всего трейдеры ждут сигналов о дальнейшем направлении политики от ФРС. Рынок пересматривает прогнозы в отношении сроков снижения ставки Федрезервом после опубликованных накануне статданных, показавших устойчивость базовой инфляции в США. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры теперь считают более вероятным ее уменьшение в мае, а не в марте, по данным CME FedWatch.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в ноябре увеличились на 3,1% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,2% в октябре. Базовая инфляция (индекс Core CPI), не учитывающая стоимость продуктов и энергоносителей, осталась на октябрьском уровне в 4%.

Итоги заседания Федрезерва будут обнародованы в 22:00 МСК. Пресс-конференция председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла начнется в 22:30 МСК.

Курс пары доллар/рубль сохраняет шансы на переход в торговый диапазон 85-90 руб./$1, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"В среду рубль сохраняет инерцию к плавному укреплению. В центре внимания участников валютного рынка будет публикация Банком России оценки платежного баланса и его агрегатов за период январь-ноябрь 2023 года. Ожидаем дальнейшего снижения объемов импорта в условиях жесткой денежно-кредитной политики, что, наряду с обязательными продажами валютной выручки экспортерами, является основным фактором, позволяющим рассчитывать на переход доллара США в наш целевой диапазон 85-90 руб./$1", - пишет эксперт в комментарии.

Рубль в среду, скорее всего, будет торговаться у отметки 90 руб./$1, а нефть - на уровне $74 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль во вторник продолжал дорожать, во вторник утром он котируется на уровнях менее 90 руб./$1. По всей видимости, экспортеры по-прежнему достаточно активно продавали иностранную валюту, несмотря на резкое падение цены на нефть. В этих условиях дальнейшее укрепление рубля сегодня маловероятно, он останется около 90 руб./$1", - пишут эксперты.

Баррель Brent во вторник подешевел на $2,79, до $73,24. По мнению аналитиков, давление на цену оказали данные о высоком морском экспорте нефти из России за прошлую неделю и прогноз стабильного предложения нефти из США. В среду в центре внимания будет решение ФРС по ставке, ежемесячный отчет ОПЕК и еженедельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США. В SberCIB ожидают, что котировки Brent могут удержаться около $74 за баррель.

Цены на нефть начали умеренно расти днем в среду, восстанавливаясь после падения до минимумов с конца июня по итогам предыдущей сессии. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,31% - до $73,46 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,35% и составили $68,84 за баррель.

Инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе резервы нефти в Штатах сократились на 2,35 млн баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 18:30 МСК в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 650 тыс. баррелей.