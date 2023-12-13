Вероятна пока нейтральная динамика котировок акций АФК "Система" - "Мои Инвестиции"

Вероятна нейтральная динамика котировок акций АФК "Система" ввиду отсутствия явных краткосрочных драйверов, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Полина Панина и Софья Стрельцова.

"По нашим оценкам, сейчас акции эмитента торгуются с дисконтом около 50% к чистой стоимости публичных и непубличных активов группы, что в целом соответствует среднему историческому уровню. Мы считаем, что объявленные финансовые результаты за III квартал 2023 года не окажут существенного эффекта на динамику цены акций, и сохраняем нейтральный взгляд на компанию ввиду отсутствия явных краткосрочных драйверов, - пишут эксперты в обзоре. - Потенциальными позитивными триггерами в следующем году могут стать возможные сделки IPO непубличных активов группы, а также ассоциированных компаний. В частности, мы считаем, что в высокой степени готовности к таким сделкам находятся "Медси", "Биннофарм групп", агрохолдинг "Степь" и Cosmos Hotel Group. Мы также не исключаем возможности продажи небольших пакетов в рамках сделок pre-IPO. Росту котировок акций АФК "Система" также может способствовать позитивная динамика бумаг "МТС" и Ozon, на которые приходится большая часть стоимости чистых активов АФК. Среди потенциальных рисков видим неопределенность вокруг "Сегежи", связанную с высокой долговой нагрузкой последней".

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